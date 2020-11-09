Son dakika gündem: Küresel Atom Testi yarın başlıyor - Son Dakika

Son dakika gündem: Küresel Atom Testi yarın başlıyor

09.11.2020 11:31
Son dakika gündem: Küresel Atom Testi yarın başlıyor, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Rosatom, 10 Kasım Dünya Bilim Günü'ne özel etkinliğini yarın başlatıyor.

Rosatom, 10 Kasım Dünya Bilim Günü'ne özel etkinliğini yarın başlatıyor. Bu yıl nükleer endüstrisinin 75'inci yılını kutlayan Rusya'nın Devlet Atom Enerjisi Kurumu olan Rosatom, Dünya Bilim Günü etkinlikleri çerçevesinde küresel bir test hazırladı. Dünyanın pek çok yerinde aynı anda uygulanacak olan "Küresel Atom Testi" (Global Atomic Quiz), uluslararası bir eğitim projesi olma özelliği taşıyor.

Nükleer teknolojilerin günlük yaşamdaki önemini göstermek ve nükleer enerjinin dünyayı korumada oynadığı rolü vurgulamak amacıyla başlatılan proje sayesinde katılımcılar hem mevcut bilgilerini test edecek hem de nükleer enerji hakkında yeni bilgiler edinebilecek. Test boyunca katılanlara güneş enerjisi ve nükleer enerji arasındaki fark ve benzerliklerden, cıvadan nasıl altın elde edilebileceğine kadar farklı zorluk derecelerinde 25 soru sorulacak. Dünyanın her yerinden pek çok katılımcıyı çevrimiçi ortamda bir araya getirecek olan Küresel Atom Testi, 11 farklı dilde yayınlanacak.

DÜNYANIN HER YERİNDEN BİLİM İNSANLARI KATILACAK

Rosatom, katılan herkes için testi daha heyecan verici hale getirmek adına projeye önemli bilim insanlarını, uluslararası kuruluşların çalışanlarını ve nükleer uzmanları da davet etti. Uzmanlar test sırasında yöneltilen soruların doğru yanıtlarını ve bu yanıtlara ilişkin tüm açıklamaları katılımcılarla paylaşacak. Teste katılanlar böylece alanlarının önde gelen isimlerinden gizli kalmış bilimsel gerçekleri öğrenebilecek.

Rosatom bu projede farklı ülkelerden bilim insanlarının yer almasına özel bir önem verdi. Her biri farklı uzmanlık alanlarına sahip 11 bilim insanı, Rosatom'un öncülüğünde bu projede bir araya gelecek. İngiltere'deki Dünya Nükleer Birliği'nde (WNA) görev yapan Nükleer Enerji Uzmanı John Lindberg, Rusya'da bulunan Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi MEPhI'den Öğretim Görevlisi ve Mühendis Egor Zadeba, Mısır'daki İskenderiye Üniversitesi'nde enerji ve çevre alanlarında araştırmalar yapan Asmaa Hanafi, Finlandiya Helsinki Şehir Konseyi üyesi Nükleer Fizik Doktoru Petrus Pennanen gibi alanında uzman isimler, teste katılanlara soruların yanıtlarına ilişkin açıklamalar yapacak.

TÜRKİYE'Yİ DR. SENEM ŞENTÜRK LÜLE TEMSİL EDECEK

Farklı ülkelerdeki bilim insanlarını aynı platformda bir araya getirecek olan projede Türkiye'yi ise İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Enerji Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Senem Şentürk Lüle temsil edecek. Nükleer uygulamalar ve reaktör teknolojisi konusunda yetkin isimlerden biri olan Lüle, Türk katılımcılara test sorularının yanıtlarıyla ilgili önemli bilgiler verecek.

Yarın başlayacak olan Küresel Atom Testi, http://quiz.myfuture.energy/ adresinde 24 saat boyunca aktif olacak. Teste katılanlar, isterlerse yazdırabilecekleri ya da sosyal medyada paylaşabilecekleri dijital bir sertifikanın da sahibi olacak.

(İHA)

Son dakika gündem: Küresel Atom Testi yarın başlıyor

10 Kasım, Nükleer, Enerji, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika gündem: Küresel Atom Testi yarın başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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