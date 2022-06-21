Küresel baharat ve çeşni pazarı 43 milyar dolara koşuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Küresel baharat ve çeşni pazarı 43 milyar dolara koşuyor

21.06.2022 09:53
Küresel baharat ve çeşni pazarı 43 milyar dolara koşuyor

Pandemide bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yönelik artan farkındalık, küresel baharat ve çeşni pazarının trafiğini artırdı.

Pandemide bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yönelik artan farkındalık, küresel baharat ve çeşni pazarının trafiğini artırdı. Geçtiğimiz yıl 21 milyar dolar sınırını zorlayan pazarın, 2028'de 43 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Baharat üreticileri, farklı türleri tek bir kutuda buluşturdukları karışımlarla mutfaklara sağlıklı ve pratik bir çözüm getirmeyi hedefliyor.

Evlerde mutfağın iş yükünü artıran pandemi, baharat ve çeşni pazarını hareketlendirdi. 2021'de 21 milyar dolara yaklaşan küresel baharat ve çeşni pazarının 2028'de yüzde 12,8 bileşik büyüme hızıyla 43 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Pandemide sağlıklı yaşama ilişkin artan farkındalığın mutfaklarda baharatın gücünü artırdığını belirten Hayfene Baharat Yönetici Ortağı Ahmet Kadıoğlu, "Küresel salgın, mutfakta sıra dışı lezzet arayışlarını artırdı. Bu arayışlara, ekonomik ve pratik bir çözüm yolu sunan baharat karışımları en doğru cevabı verdi. Birden çok çeşidi içeren karışım baharatlara talep giderek hızlandı. Tat ve koku uyumuyla farklı aromalar yaratan bu karışımlar, mutfaklara lezzet ve fonksiyonellik getiriyor" dedi.

ÜRETİMDE KATKI MADDESİ YOK

Bir asrı aşan faaliyetleri kapsamında sürdürdükleri Ar-Ge çalışmalarıyla baharat dünyasına inovatif bir yaklaşım kazandırdıklarına değinen Ahmet Kadıoğlu, "1886 yılından bu yana 5 nesildir sürdürdüğümüz faaliyetlerimiz kapsamında ışınlama tekniği ve MSG gibi katkı maddeleri kullanmadan üretim gerçekleştirirken, farklı baharat karışımlarına imza atıyoruz. Yeni geliştirdiğimiz Hayfene Elementler Serisi ürün grubumuzla mutfaklara sağlığın yanı sıra fonksiyonellik getiriyoruz. 5 farklı karışımdan oluşan serimizle hem mutfağa yeni başlayanlar hem de deneyimli aşçılarla sağlık ve lezzet odaklı çözüm ortaklığı kuruyoruz. İhracat faaliyetlerimizle dünyanın pek çok noktasındaki mutfaklara Türk baharatını kazandırırken, yurt içi satışlarımızı da e-ticaret platformumuzla destekliyoruz" ifadelerinde bulundu.

ATEŞ, HAVA, SU, TOPRAK VE 5. ELEMENT BAHARATLA BULUŞTU

Hayfene Elementler Serisi ile farklı yemek çeşitlerinde kullanılan karakteristik baharatları bir araya getirerek 5 farklı kombin yarattıklarına değinen Kadıoğlu, "Tek bir seride tüm yemekleri tatlandırabilecek bir sistem kurduk. Ateş Baharat karışımı kırmızı etlerde, Hava Baharat karışımı kanatlılarda, Su Baharat karışımı balık ve deniz mahsullerinde, Toprak Baharat karışımı sebze ve salatalarda, 5.Element Baharat Karışımı ise tüm yemeklerde kullanılabiliyor. Tüketicilerimiz serimizin farklı karışımlarından yararlanarak özel reçetelerini yaratabiliyor. Böylece kendi lezzet evrenini oluşturarak mutfakta birbirinden sağlıklı yemeklere imza atabiliyorlar" dedi.


YORUMLAR
500
Yavaş'tan Ankara'yı etkisi altına alan selle ilgili açıklama: Pahalı satışlardan elde edilen gelirler çılgın projelere aktarıldı Yavaş'tan Ankara'yı etkisi altına alan selle ilgili açıklama: Pahalı satışlardan elde edilen gelirler çılgın projelere aktarıldı Karadeniz'in rengi değişti, görüntü şaşkına çevirdi Karadeniz'in rengi değişti, görüntü şaşkına çevirdi Mimarlar Odası: '7410 Sayılı Torba Kanun ile Getirilen Kamu ve Çevre Yararına Aykırı Düzenlemeler İptal Edilmelidir' Mimarlar Odası: '7410 Sayılı Torba Kanun ile Getirilen Kamu ve Çevre Yararına Aykırı Düzenlemeler İptal Edilmelidir'
Kaynak: DHA

Kadıoğlu, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küresel baharat ve çeşni pazarı 43 milyar dolara koşuyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:45 Uyuştucuyu düdüklü tencere içinde saklamıştı! Oğlu hapis cezası alan anne, mahkeme başkanından tenceresini geri istedi
15:31 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk bu akşam 20.35'te İstanbul'a gelecek
15:23 İngiltere'de demiryolu çalışanları isyan bayrağını çekti! 40 binden fazla işçi son 30 yılın en büyük grevini başlattı
15:20 Eşini öldürüp oğluna işkence yapan adam ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
15:12 Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Alpaslan Öztürk, Eyüpspor ile anlaştı
15:09 Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini ayakta alkışladılar: Pınar Gültekin davasında 'Haksız tahrik indirimi' verdiler! Kadınların susmaması lazım
14:55 ABD'li güzel oyuncu Holly Scarfone'nin ayağı takılınca olanlar oldu! Mini elbisesi açılınca kalçası göründü
14:18 Dünyaca ünlü Senegalli futbolcu Mane'den örnek hareket! Doğup büyüdüğü köye hastane ve okul yaptırdı
13:56 Galatasaray, ligin ikinci yarısına damga vuran Antalyasporlu Fernando'yu kadrosuna katmak için harekete geçti
13:37 Almanya'da havuzda kavga çıkaran göçmenler ülke gündeminde! "Kendi ülkemizde yabancı olduk" diyerek tepki gösterdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 15:54:01. #1.13#
SON DAKİKA: Küresel baharat ve çeşni pazarı 43 milyar dolara koşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement