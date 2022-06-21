Küresel baharat ve çeşni pazarı 43 milyar dolara koşuyor

Pandemide bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yönelik artan farkındalık, küresel baharat ve çeşni pazarının trafiğini artırdı. Geçtiğimiz yıl 21 milyar dolar sınırını zorlayan pazarın, 2028'de 43 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Baharat üreticileri, farklı türleri tek bir kutuda buluşturdukları karışımlarla mutfaklara sağlıklı ve pratik bir çözüm getirmeyi hedefliyor.

Evlerde mutfağın iş yükünü artıran pandemi, baharat ve çeşni pazarını hareketlendirdi. 2021'de 21 milyar dolara yaklaşan küresel baharat ve çeşni pazarının 2028'de yüzde 12,8 bileşik büyüme hızıyla 43 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Pandemide sağlıklı yaşama ilişkin artan farkındalığın mutfaklarda baharatın gücünü artırdığını belirten Hayfene Baharat Yönetici Ortağı Ahmet Kadıoğlu, "Küresel salgın, mutfakta sıra dışı lezzet arayışlarını artırdı. Bu arayışlara, ekonomik ve pratik bir çözüm yolu sunan baharat karışımları en doğru cevabı verdi. Birden çok çeşidi içeren karışım baharatlara talep giderek hızlandı. Tat ve koku uyumuyla farklı aromalar yaratan bu karışımlar, mutfaklara lezzet ve fonksiyonellik getiriyor" dedi.

ÜRETİMDE KATKI MADDESİ YOK

Bir asrı aşan faaliyetleri kapsamında sürdürdükleri Ar-Ge çalışmalarıyla baharat dünyasına inovatif bir yaklaşım kazandırdıklarına değinen Ahmet Kadıoğlu, "1886 yılından bu yana 5 nesildir sürdürdüğümüz faaliyetlerimiz kapsamında ışınlama tekniği ve MSG gibi katkı maddeleri kullanmadan üretim gerçekleştirirken, farklı baharat karışımlarına imza atıyoruz. Yeni geliştirdiğimiz Hayfene Elementler Serisi ürün grubumuzla mutfaklara sağlığın yanı sıra fonksiyonellik getiriyoruz. 5 farklı karışımdan oluşan serimizle hem mutfağa yeni başlayanlar hem de deneyimli aşçılarla sağlık ve lezzet odaklı çözüm ortaklığı kuruyoruz. İhracat faaliyetlerimizle dünyanın pek çok noktasındaki mutfaklara Türk baharatını kazandırırken, yurt içi satışlarımızı da e-ticaret platformumuzla destekliyoruz" ifadelerinde bulundu.

ATEŞ, HAVA, SU, TOPRAK VE 5. ELEMENT BAHARATLA BULUŞTU

Hayfene Elementler Serisi ile farklı yemek çeşitlerinde kullanılan karakteristik baharatları bir araya getirerek 5 farklı kombin yarattıklarına değinen Kadıoğlu, "Tek bir seride tüm yemekleri tatlandırabilecek bir sistem kurduk. Ateş Baharat karışımı kırmızı etlerde, Hava Baharat karışımı kanatlılarda, Su Baharat karışımı balık ve deniz mahsullerinde, Toprak Baharat karışımı sebze ve salatalarda, 5.Element Baharat Karışımı ise tüm yemeklerde kullanılabiliyor. Tüketicilerimiz serimizin farklı karışımlarından yararlanarak özel reçetelerini yaratabiliyor. Böylece kendi lezzet evrenini oluşturarak mutfakta birbirinden sağlıklı yemeklere imza atabiliyorlar" dedi.