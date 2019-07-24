Son Dakika Haberleri: Küresel bankalar için 'negatif' değerlendirme
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Küresel bankalar için 'negatif' değerlendirme

20 dakika önce

Fitch, küresel bankaların görünümlerinin bu yıl negatife doğru dönme eğiliminde olduğunu ve negatif görünüme sahip bankaların toplam içerisindeki payının ise bu yılın ilk yarısı itibariyle yüzde 17'ye yükseldiğini açıkladı.

Küresel bankalar için 'negatif' değerlendirme, System.String[]
Fitch, küresel bankaların görünümlerinin bu yıl negatife doğru dönme eğiliminde olduğunu ve negatif görünüme sahip bankaların toplam içerisindeki payının ise bu yılın ilk yarısı itibariyle yüzde 17'ye yükseldiğini açıkladı.
Fitch, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:57 
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