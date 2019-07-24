Küresel bankalar için 'negatif' değerlendirme
20 dakika önce
Fitch, küresel bankaların görünümlerinin bu yıl negatife doğru dönme eğiliminde olduğunu ve negatif görünüme sahip bankaların toplam içerisindeki payının ise bu yılın ilk yarısı itibariyle yüzde 17'ye yükseldiğini açıkladı.
Fitch
, küresel bankaların görünümlerinin bu yıl negatife doğru dönme eğiliminde olduğunu ve negatif görünüme sahip bankaların toplam içerisindeki payının ise bu yılın ilk yarısı itibariyle yüzde 17'ye yükseldiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:57
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