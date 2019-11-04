Son Dakika Haberleri: "Küresel Barış Sempozyumu" Mardin'de yapılacak
Son Dakika Güncel 'Küresel Barış Sempozyumu' Mardin'de yapılacak

"Küresel Barış Sempozyumu" Mardin'de yapılacak

7 saat önce

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) öncülüğünde "5. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu" 6-7 Kasım tarihlerinde Mardin Artuklu Üniversitesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) öncülüğünde "5. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu" 6-7 Kasım tarihlerinde Mardin Artuklu Üniversitesinde gerçekleştirilecek.

Merkezi Konya'da bulunan TİMAV'ın, Necmettin Erbakan Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlediği sempozyuma, Türkiye ve dünyadan çok sayıda akademisyen katılacak.

TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sempozyumu 5 yıldır düzenlediklerini söyledi.

Sempozyumlarda birçok konuyu değerlendirme fırsatı yakaladıklarını belirten Öksüz, şöyle konuştu:

"Sempozyumun ilkini Konya'da, ikincisini Saraybosna'da, üçüncüsünü İspanya'da, dördüncüsünü de geçen yıl Ahmet Yesevi'nin ülkesi Kazakistan'da gerçekleştirdik. Bu yıl da 5'incisini Mardin'de düzenleyeceğiz. Yapacağımız sempozyumda toplum ve birey ikilemindeki farklılıklar konusu ele alınacak. 100'ün üzerinde ulusal ve uluslararası akademisyenle konuyu müzakere etme fırsatı bulacağız. Sonuç bildirgesini de hemen sonrasında paylaşmış olacağız. Akademik ve bilimsel olarak insanlığın gündemindeki konulara çözümler üretebilmeyi amaçlıyoruz."

Öksüz, programın birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mardin'de düzenlenmesinin ayrıca önemli olduğuna dikkati çekti.

Artuklu, Türkiye, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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