Son Dakika Haberleri: Küresel bir araştırma bitki türlerinin de hızla yok olduğunu ortaya koydu
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Küresel bir araştırma bitki türlerinin de hızla yok olduğunu ortaya koydu

5 saat önce

Küresel bir araştırma endişe verici sayıda bitki türünün tükendiğini ortaya koydu. Son birkaç yüzyıl içinde yüzlerce bitki türünün yer yüzünden silindiğini tespit eden araştırmacılara göre bu sayı sadece tespit edilmiş olabilenler ve gerçek rakam çok daha büyük.

Küresel bir araştırma bitki türlerinin de hızla yok olduğunu ortaya koydu, System.String[]
Küresel bir araştırma, endişe verici sayıda bitki türünün tükendiğini ortaya koydu. 571 bitki türünün yer yüzünden silindiğini tespit eden araştırmacılara göre bu sadece bilinen rakamlar ve gerçek sayı çok daha yüksek.

Söz konusu çalışma ile beşeri faaliyetlerin neden olduğu 'bitki nesli tükenmesi' olgusunu bilim insanları ilk defa küresel çapta incelemiş oldu. 1750 yılından bu yana toplamda 571 bitki türünün tamamen yok olduğunu bulan araştırmacılar 'yok oluş' gidişatının sanayi devrimi öncesine kıyasla günümüzde 500 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:23 
Dünya
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