Küresel borç yükü 188 trilyon dolarla rekor kırdı

Uluslararası Para Fonu Direktörü Kristalina Georgieva borcun tüm dünyadaki gayri safi hasılanın iki katını aştığı uyarısında bulundu.

Küresel borç yükü 188 trilyon dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

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Fatih'te siyanür ile intihar eden dört kardeşin veresiye defterinden 2.260 lira borç çıktı