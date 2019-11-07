Son Dakika Haberleri: Küresel borç yükü 188 trilyon dolarla rekor kırdı
Son Dakika Ekonomi Küresel borç yükü 188 trilyon dolarla rekor kırdı

Küresel borç yükü 188 trilyon dolarla rekor kırdı

6 saat önce

Uluslararası Para Fonu Direktörü Kristalina Georgieva borcun tüm dünyadaki gayri safi hasılanın iki katını aştığı uyarısında bulundu

Küresel borç yükü 188 trilyon dolarla rekor kırdı, System.String[]

Küresel borç yükü 188 trilyon dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.


Uluslararası Para Fonu Direktörü Kristalina Georgieva borcun tüm dünyadaki gayri safi hasılanın iki katını aştığı uyarısında bulundu.

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Uluslararası Para Fonu, Ekonomi

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:58 
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