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Küresel borç yükü 188 trilyon dolarla rekor kırdı
6 saat önce
Uluslararası Para Fonu Direktörü Kristalina Georgieva borcun tüm dünyadaki gayri safi hasılanın iki katını aştığı uyarısında bulundu
Küresel borç yükü 188 trilyon dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
Uluslararası Para Fonu Direktörü Kristalina Georgieva borcun tüm dünyadaki gayri safi hasılanın iki katını aştığı uyarısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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