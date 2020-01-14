Küresel borçlar 253 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Küresel borçlar 253 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı - Son Dakika Ekonomi

Küresel borçlar 253 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı

15 dakika önce

Küresel borç seviyesi geçen yılın ocak-eylül döneminde 9 trilyon dolar artarak 253 trilyon dolara ulaştı ve tüm zamanların rekorunu kırdı.

Küresel borçlar 253 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı, System.String[]

Küresel borç seviyesi geçen yılın ocak-eylül döneminde 9 trilyon dolar artarak 253 trilyon dolara ulaştı ve tüm zamanların rekorunu kırdı.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:19 
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