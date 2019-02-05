Son Dakika Haberleri: Küresel borsalar primli, dolar endeksi yatay

Küresel borsalar primli, dolar endeksi yatay

1 saat önce

ABD ve Asya borsaları primli seyrederken, dolar da kazanımlarını korudu.

Küresel borsalar primli, dolar endeksi yatay, System.String[]
ABD ve Asya borsaları primli seyrederken, dolar da kazanımlarını korudu. Öte yandan, Trump ile görüşen Fed Başkanı Powell, para politikasının bundan sonra tamamen ekonomiden gelen verilere dayalı olarak belirleneceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:25 

Fed, Donald Trump, Asya, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de, İki Evin Üzerine Uçak Düştü: 5 Ölü, 2 Yaralı İbrahim Tatlıses'in Kızı Elif Ada, Bir AVM'de İtfaiyeci Oldu

Şarkıcı Ebru Gündeş İkinci Bebeğini Amerika'da Eşinin Yanında Dünyaya Getirecek Bursa'da Üretilen Siyah İncir, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 09:52:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küresel borsalar primli, dolar endeksi yatay
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]