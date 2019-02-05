Küresel borsalar primli, dolar endeksi yatay
1 saat önce
ABD ve Asya borsaları primli seyrederken, dolar da kazanımlarını korudu.
ABD
ve Asya
borsaları primli seyrederken, dolar da kazanımlarını korudu. Öte yandan, Trump
ile görüşen Fed
Başkanı Powell, para politikasının bundan sonra tamamen ekonomiden gelen verilere dayalı olarak belirleneceğini söyledi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:25
ABD'de, İki Evin Üzerine Uçak Düştü: 5 Ölü, 2 Yaralı
İbrahim Tatlıses'in Kızı Elif Ada, Bir AVM'de İtfaiyeci Oldu
Şarkıcı Ebru Gündeş İkinci Bebeğini Amerika'da Eşinin Yanında Dünyaya Getirecek
Bursa'da Üretilen Siyah İncir, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı