Küresel büyüme beklentisi düştü
1 saat önce
Küresel ticaretin 4'üncü çeyrekte yavaşladığını belirten Dünya Ticaret Örgütü, büyüme tahminlerini düşürdü.
Küresel ticaretin 4'üncü çeyrekte yavaşladığını belirten Dünya Ticaret Örgütü
, büyüme tahminlerini düşürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:02
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