Son Dakika Haberleri: Küresel büyüme beklentisi düştü

Küresel büyüme beklentisi düştü

1 saat önce

Küresel ticaretin 4'üncü çeyrekte yavaşladığını belirten Dünya Ticaret Örgütü, büyüme tahminlerini düşürdü.

Küresel büyüme beklentisi düştü, System.String[]
Küresel ticaretin 4'üncü çeyrekte yavaşladığını belirten Dünya Ticaret Örgütü, büyüme tahminlerini düşürdü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:02 

Dünya Ticaret Örgütü, Ekonomi
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