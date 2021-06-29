Üye Girişi
Küresel büyümesini sürdüren Appnext, İstanbul'da ofis açtı - Son Dakika

Küresel büyümesini sürdüren Appnext, İstanbul'da ofis açtı

29.06.2021 10:53
Küresel büyümesini sürdüren Appnext, İstanbul'da ofis açtı, System.String[]

Kullanıcıların ilgilerine göre uygulamalar öneren keşif platformu Appnext, küresel büyümesinin bir parçası olarak İstanbul'da ofis açtığını duyurdu.

Kullanıcıların ilgilerine göre uygulamalar öneren keşif platformu Appnext, küresel büyümesinin bir parçası olarak İstanbul'da ofis açtığını duyurdu.

Keşif platformu Appnext, İstanbul'da ofis kurdu. Türkiye'deki reklamverenlere halihazırda büyüme sonuçları sağlayan platformun, kullanıcılara mobil yolculukları boyunca sunduğu kişiselleştirilmiş uygulama önermeleriyle markaların yeni kullanıcı kazanımı ve büyüme çabalarında teknolojisi ile destek sağladığı belirtildi. Keşif platformu, şirketin bölgede büyümesini ve genişlemesini hızlandırmak üzere Gözde Alemli'yi Türkiye Ülke Müdürü olarak atadığını duyurdu.

Verilen bilgiye göre, Appnext'in patentli 'Timeline' teknolojisi davranışa dayalı yapay zekayı kullanarak doğru kullanıcıya, doğru zamanda ulaşan bir mobil uygulama öneri motoru gibi çalışıyor. İlk cihaz kurulumundan itibaren, kullanıcıların gün boyunca çeşitli mobil temas noktalarını dikkate alarak sayısız uygulama içinden ve cihaz üzerinde kişiselleştirilmiş önermeler yapıyor.

Türkiye'ye ofis açmalarını değerlendiren şirketin CEO'su ve Kurucu Ortağı Elad Natanson, "Şirketimiz, Türkiye'deki büyüme fırsatlarına hazır ve Gözde Alemli'nin sektördeki uzmanlığı, bunu başarmamıza yardımcı olmak ve çözümlerimizin Türkiye'deki uygulama geliştiricileri tarafından benimsenmesini hızlandırmak konusunda onu ideal bir seçim haline getiriyor. Bir kullanıcının mobil yolculuğunun tamamını kapsayan keşif çözümleri sunmanın sadece reklamcılar için değil, kullanıcılarıyla daha güçlü ve daha karlı ilişkiler kurmanın yollarını arayan cihaz üreticileri ve mobil operatörler için de doğru yaklaşım olduğunu düşünüyoruz. Keşif platformumuzun teknoloji destekli çözümleri, uygulama geliştiricilerin ve mobil operatörlerin, Türkiye'deki 8 milyon aktif kullanıcımız arasından her bir kullanıcıyla günlük ortalama 20 kere etkileşimde olmak üzere, farklı konumlardaki kullanıcılarla gün boyunca sürekli olarak etkileşimde bulunmalarını sağlıyor" açıklamasında bulundu.

Türkiye Ülke Müdürü Gözde Alemli konu hakkında şöyle konuştu: "Keşif platformumuz, başarısını kanıtlanmış ve yatırım getirisi yüksek, yenilikçi uygulama keşif deneyimi sunma konusunda oldukça iyi bilinmektedir. Ürünleri ve tescilli teknolojileriyle birlikte, bu durum, her zaman yeni kullanıcılar arayan reklamverenler için doğru kombinasyondur. Şirketin Türkiye'deki başarısına katkıda bulunmak için sabırsızlanıyor ve uygulamalarına yeni kullanıcı kazandırmak isteyen yerel reklamverenleri, keşif platformunun bölgede halihazırda kurulmuş iş ortağı ekosisteminin bir parçası olmaya davet ediyorum". - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Küresel büyümesini sürdüren Appnext, İstanbul'da ofis açtı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek 11:02 Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır 10:54 Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı 10:48 Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı
Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih 10:35 Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi silahlı saldırıya uğradı! Genç kız hayatını kaybetti 10:20 Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi silahlı saldırıya uğradı! Genç kız hayatını kaybetti Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek 10:06 Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek
UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı 10:00 UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı Bir anda tüm gücüyle saldırdı! Sinirli koç, çobanı öldürdü 00:48 Bir anda tüm gücüyle saldırdı! Sinirli koç, çobanı öldürdü

Son Dakika Haberleri
10:54 Ekonomik güven endeksi haziranda 97,8'e yükseldi
10:54 Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır
10:53 Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı
10:47 Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı
10:42 Altının gram fiyatı 498 lira seviyelerinde işlem görüyor
10:31 Dolar güne yükselişle başladı, 8,73'ten işlem görüyor
10:31 Yunanistan'ın göçmen zulmü devam ediyor! 42 göçmeni çırılçıplak soyup döverek sınır dışı etti
10:06 Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek
10:00 UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı
09:55 Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor
Market dönüşü eşini evde ölü buldu! 21 yıllık trafik polisinin ölüm nedeni bilinmiyor Market dönüşü eşini evde ölü buldu! 21 yıllık trafik polisinin ölüm nedeni bilinmiyor         
11:11
Ekonomik güven endeksi haziranda 97,8'e yükseldi Ekonomik güven endeksi haziranda 97,8'e yükseldi         
10:55
Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı         
10:54
Altının gram fiyatı 498 lira seviyelerinde işlem görüyor Altının gram fiyatı 498 lira seviyelerinde işlem görüyor         
10:43
Yunanistan'ın göçmen zulmü devam ediyor! 42 göçmeni çırılçıplak soyup döverek sınır dışı etti Yunanistan'ın göçmen zulmü devam ediyor! 42 göçmeni çırılçıplak soyup döverek sınır dışı etti         
10:31
Selin Şekerci ve İbrahim Selim aşk yaşıyor Selin Şekerci ve İbrahim Selim aşk yaşıyor         
10:15
Türkiye'de Delta varyantı alarmı! Aşılamada ikinci doz süresi 4 haftaya düşürüldü Türkiye'de Delta varyantı alarmı! Aşılamada ikinci doz süresi 4 haftaya düşürüldü         
10:03
Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor         
09:56
90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı 90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı         
23:04
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir         
19:09
Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda         
18:58
Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı         
17:59
Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
17:53
Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok         
16:09
Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu? Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?         
14:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 11:19:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Küresel büyümesini sürdüren Appnext, İstanbul'da ofis açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement