Küresel Covid-19 vaka sayısı 65 milyonu aştı - Son Dakika

Küresel Covid-19 vaka sayısı 65 milyonu aştı

03.12.2020 20:02

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, küresel vaka sayısı 65 milyon 37 bin 841'e yükseldi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, küresel vaka sayısı 65 milyon 37 bin 841'e yükseldi. Vaka sıralamasında ilk beşte ABD, Hindistan, Brezilya, Rusya ve Fransa yer aldı.

Çin'in Hubei eyaletinde bağlı Wuhan kentinde geçtiğimiz yıl 1 Aralık'ta ilk Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından 11 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından küresel salgın ilan edildi. Mart ayından bu yana Covid-19 salgını ile tüm dünyada vaka sayıları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Ekim ayı salgında dünya için en kötü ay olarak kayıtlara geçerken, küresel çapta korona virüs vaka sayısı 65 milyonu aşarak 65 milyon 37 bin 841'e ulaştı.

VAKA SIRALAMASINDA İLK BEŞTE ABD, HİNDİSTAN, BREZİLYA, RUSYA VE FRANSA YER ALDI

Dünya genelinde en fazla vakanın kaydedildiği ülke 14 milyon 326 bin 333 ile ABD oldu. Vaka sayısında ABD'den sonra Hindistan 9 milyon 539 bin 227 vaka ile ikinci sıraya yerleşti. Brezilya ise dünya genelinde en çok vakanın görüldüğü 3. ülke konumunda bulunurken, ülkede şu ana kadar 6 milyon 436 bin 650 vaka kaydedildi. Brezilya'dan sonra ise en çok vakanın tespit edildiği 4. ülke 2 milyon 375 bin 546 vaka ile Rusya oldu. Rusya'yı 2 milyon 244 bin 635 vaka ile Fransa takip etti.

DÜNYA GENELİNDE COVİD-19 ÖLÜMLERİ 1 MİLYON 503 BİN 58'E ULAŞTI

Korona virüs salgını küresel çapta etkisini sürdürürken, can kayıpları da artmaya devam ediyor. Dünya genelinde korona virüse bağlı ölümler 1 milyon 503 bin 58'e yükseldi. Virüse bağlı en çok can kaybı 280 bin 115 ile ABD'de kayıtlara geçti. ABD'yi Brezilya, Hindistan, Meksika ve İngiltere takip etti. Brezilya'da şu ana kadar virüs nedeniyle toplam 174 bin 531 kişi, Hindistan'da 138 bin 744 kişi, Meksika'da 107 bin 565 kişi ve İngiltere'de ise 59 bin 699 kişi hayatını kaybetti.

(İHA)

Küresel Covid-19 vaka sayısı 65 milyonu aştı
Küresel Covid-19 vaka sayısı 65 milyonu aştı
Küresel Covid-19 vaka sayısı 65 milyonu aştı
Küresel Covid-19 vaka sayısı 65 milyonu aştı

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Hindistan, Brezilya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Küresel Covid-19 vaka sayısı 65 milyonu aştı - Son Dakika


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