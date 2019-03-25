Küresel Dengeler Hızla Değişiyor, Dijital Dönüşüm Çağı İlerliyor

AB sürdürülebilir toplum, ekonomi ve çevre için sürdürülebilir Birlik yolunda 21. yüzyılın gerektirdiği hız, esneklik ve etkinliğe ulaşmak üzere ihtiyaç duyduğu yapısal dönüşümü güçlü bir siyasi iradeyle tamamlamalı.

Bu dönemde Türkiye AB politikasını akılcı bir zeminde geliştirmeli.

Avrupa demokratik değerlerine sahip ve AB ekonomisi ve hukuki düzeni ile entegrasyon içinde bir Avrasya merkezi olmak Türkiye'nin küresel güç kaynağıdır.

Türkiye'nin AB üyeliği her iki tarafın da etki alanının, dünyada barış, demokrasi ve refahın genişlemesi anlamına gelen kazan-kazan-kazan formülüdür.