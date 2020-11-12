Küresel ekonomi 2020'de yüzde 4.3 küçülecek

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgötü'nün (OPEC) aylık raporunda, küresel ekonominin 2020 yılında yüzde 4.3 küçüleceği, ardından 2021 yılında yüzde 4.4 büyüyeceği öngörüldü.

OPEC raporunda, ABD'de gayri safi yurt içi hasılada (GSYH) küçülmenin bu yıl yüzde 3.6'yı bulacağı, gelecek yıl öngörülen büyümenin de yüzde 3.4 düzeyinde kalacağı öngörüldü. Raporda Euro bölgesi için öngörülen 2020 yılı GSYH küçülmesinin yüzde 7.2 düzeyinde olacağı, buna karşılık 2021 yılında beklenen büyümenin de yüzde 3.7 düzeyinde kalacağı ögörüldü.