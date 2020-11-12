Küresel ekonomi 2020'de yüzde 4.3 küçülecek - Son Dakika

Küresel ekonomi 2020'de yüzde 4.3 küçülecek

12.11.2020 10:15
Küresel ekonomi 2020'de yüzde 4.3 küçülecek, System.String[]

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgötü'nün (OPEC) aylık raporunda, küresel ekonominin 2020 yılında yüzde 4.3 küçüleceği, ardından 2021 yılında yüzde 4.4 büyüyeceği öngörüldü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgötü'nün (OPEC) aylık raporunda, küresel ekonominin 2020 yılında yüzde 4.3 küçüleceği, ardından 2021 yılında yüzde 4.4 büyüyeceği öngörüldü.

OPEC raporunda, ABD'de gayri safi yurt içi hasılada (GSYH) küçülmenin bu yıl yüzde 3.6'yı bulacağı, gelecek yıl öngörülen büyümenin de yüzde 3.4 düzeyinde kalacağı öngörüldü. Raporda Euro bölgesi için öngörülen 2020 yılı GSYH küçülmesinin yüzde 7.2 düzeyinde olacağı, buna karşılık 2021 yılında beklenen büyümenin de yüzde 3.7 düzeyinde kalacağı ögörüldü.

OPEC raporunda Çin ekonomisinin 2020 yılında yüzde 2.0 ve 2021 yılında yüzde 6.9 büyüyeceği, Japonya ekonomisinin de bu yıl yüzde 5.7 küçüldükten sonra, gelecek yıl yüzde 2.8 büyüyeceği öngörüldü.


Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, Opec, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Küresel ekonomi 2020'de yüzde 4.3 küçülecek - Son Dakika Ekonomi


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