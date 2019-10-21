Küresel ekonomi durgunluğun eşinde mi?

Küresel ekonominin büyüme hızı 2008 finansal krizinden bu yana en düşük seviyesine geriledi ama bu yavaşlamanın ikincil etkisi olan işsizlik, hanehalkı geliri ve harcamalarda düşme ile ilgili sinyaller henüz güçlü bir şekilde gelmiyor.



Reuters piyasa analisti John Kemp tarafından yazılan makaleye göre genel bir durgunluk riski yükselse de henüz alarm seviyesinde değil.