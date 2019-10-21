Son Dakika Haberleri: Küresel ekonomi durgunluğun eşinde mi?
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Küresel ekonomi durgunluğun eşinde mi?

50 dakika önce

IMF'nin geçtiğimiz hafta yayınlanan görünüm raporunda küresel ekonominin bu yıl sadece yüzde 3 oranında büyümesi öngörülüyor. Reuters piyasa analisti John Kemp tarafından yazılan makaleye göre genel bir durgunluk riski yükselse de henüz alarm seviyesinde değil

Küresel ekonomi durgunluğun eşinde mi?, System.String[]

Küresel ekonominin büyüme hızı 2008 finansal krizinden bu yana en düşük seviyesine geriledi ama bu yavaşlamanın ikincil etkisi olan işsizlik, hanehalkı geliri ve harcamalarda düşme ile ilgili sinyaller henüz güçlü bir şekilde gelmiyor.


Reuters piyasa analisti John Kemp tarafından yazılan makaleye göre genel bir durgunluk riski yükselse de henüz alarm seviyesinde değil.

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Ekonomi, Reuters, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:31 
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