Küresel ekonomide imalat sektörü yavaşlıyor
1 saat önce
Gelişmiş ülkelerde imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'ndeki gerileme, küresel ekonominde yavaşlama sinyalleri veriyor.
Gelişmiş ülkelerde imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'ndeki gerileme, küresel ekonominde yavaşlama sinyalleri veriyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:32
IMF Direktörü Lagarde görevini askıya aldı
Kamuda esnek çalışma modeline geçiliyor
İşten çıkmak için yaptığı küçük oyun, ölümüne neden oldu
Çocukları icra yoluyla alınan Yağmur Sarnıç, Emine Erdoğan'dan yardım istedi