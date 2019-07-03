Son Dakika Haberleri: Küresel ekonomide imalat sektörü yavaşlıyor
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Küresel ekonomide imalat sektörü yavaşlıyor

1 saat önce

Gelişmiş ülkelerde imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'ndeki gerileme, küresel ekonominde yavaşlama sinyalleri veriyor.

Küresel ekonomide imalat sektörü yavaşlıyor, System.String[]
Gelişmiş ülkelerde imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'ndeki gerileme, küresel ekonominde yavaşlama sinyalleri veriyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:32 
Ekonomi, Ekonomi
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