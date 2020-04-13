Küresel ekonomide kader haftası
1 saat önce
Uluslararası Finans Enstitüsü koronavirüs şokunun 255 trilyon dolarlık 'borç bombasını' patlatabileceği uyarısı yaparken, uzmanlar bu hafta alınacak kararların küresel ekonominin kaderine yön verecek ehemmiyette olduğunu belirtiyor.
Uluslararası Finans Enstitüsü koronavirüs şokunun 255 trilyon dolarlık 'borç bombasını' patlatabileceği uyarısı yaparken, uzmanlar bu hafta alınacak kararların küresel ekonominin kaderine yön verecek ehemmiyette olduğunu belirtiyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 05:00
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