Küresel ekonomide kırılganlık 2020'de sürecek

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's, kredi koşullarına yönelik risklerin artmasıyla 2020'de küresel ekonominin kırılgan kalmaya devam edeceği uyarısı yaptı.

Moody's'in araştırma raporunda, artan siyasi ve jeopolitik risklerin büyümede yavaşlamaya neden olduğu, ekonomilerin de şoklara karşı tepki verme yeteneklerini baskıladığına dikkat çekildi.

Moody's yayımladığı araştırma raporunda, küresel ekonomide gerileme risklerinin artması, ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler belirsizlikleri ve öngörülemez siyasi ve politik ortamın etkisiyle, küresel kredi koşullarının 2020'de zayıflayacağı vurgulandı.

Moody's raporunda ayrıca, 2019'da, 2009'daki resesyondan bu yana en düşük büyümenin gerçekleşmekte olduğuna da işaret edilerek, buna bağlı olarak küresel ekonominin 2020'de de kırılgan kalacağı uyarısı yapıldı.

Moody's Yönetici Direktörü Elena Duggar, rapor bulgularını değerlendirirken, "Küresel büyüme, dünya ekonomisinin itici güçleri olan ABD ile Çin'deki yavaşlamanın etkisiyle sönük kalacak. Gelişmiş ülke ekonomilerinde büyüme yavaşlayacak, Çin'deki yavaşlama ve küresel ticaret büyümesinin sona yaklaşmasıyla çoğu gelişmekte olan ülke piyasası da ortalamanın altında büyüyecek" saptamasını yaptı.

Moody's raporunda, 2020'de bir resesyondan söz edilmese de, ticaret politikasında belirsizliklerin ve öngörülemeyen politik ve jeopolitik ortamın olduğu bir durumda resesyon risklerinin yükseldiğine dikkat çekildi.