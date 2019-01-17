Küresel Ekonomik Büyüme Değişim Göstermeyecek: Opec

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) dünya ekonomisi büyüme oranının, 2017 yılına göre bir değişim göstermeyerek, yüzde 3.7'de sabit kalacağını öngördüğünü duyurdu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) dünya ekonomisi büyüme oranının, 2017 yılına göre bir değişim göstermeyerek, yüzde 3.7'de sabit kalacağını öngördüğünü duyurdu.



Perşembe günü yayınlanan raporda, 2018 yılının ekonomik büyümesinin değişim göstermeyeceğini belirten OPEC, 2019 yılı için öngörüsünü yüzde 3.5'e indirdi. Raporda küresel ekonomik büyümeyi baskılayan faktörlerin ticaret gerginlikleri, parasal sıkılaşma ve jeopolitik riskler olduğuna işaret edildi.



ABD, Hindistan, Çin ve Rusya'nın büyüme öngörüleri, ekim ayına göre bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 2.9, yüzde 7.5, yüzde 6.6 ve 1.6 olarak açıklandı.



Euro Bölgesi ve Japonya için öngörüler hafif aşağı çekildi ve sırasıyla yüzde 1.9 ve yüzde 0.8 oldu.



OPEC'in 2019 yılı için ekonomik büyüme öngörüleri şöyle sıralandı, ABD yüzde 2.6, Euro Bölgesi yüzde 1.7, Çin yüzde 6.5 ve Rusya yüzde 1.7 artacak. - İstanbul

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