Video: Avrupa Merkezli Firmalar Çin'i Öncelikli Pazar Olarak Görüyor - Son Dakika
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Video: Avrupa Merkezli Firmalar Çin'i Öncelikli Pazar Olarak Görüyor

06.10.2022 21:32
Video: Avrupa Merkezli Firmalar Çin'i Öncelikli Pazar Olarak Görüyor

Küresel ekonominin yavaşlaması ve Kovid-19 pandemisine rağmen çok sayıda yabancı sermayeli şirket, Çin'i öncelikli pazarları olarak görmeye devam ediyor.

Küresel ekonominin yavaşlaması ve Kovid-19 pandemisine rağmen çok sayıda yabancı sermayeli şirket, Çin'i öncelikli pazarları olarak görmeye devam ediyor.

Birçok yabancı işletme, Çin'in dışa açılma politikası ve öne çıkan iş ortamından faydalanıyor. Bunlardan biri de Avrupa merkezli Louis Dreyfus Şirketi (LDC).

JERRİTY CHEN, Louis Dreyfus Şirketi Kuzey Asya Başkanı:

"Son 50 yıllık dönemde Çin'deki işlerimizi büyütmeyi sürdürdük ve aynı zamanda Çin'e yatırımda bulunmaya devam ettik; böylelikle Çin'de birçok başarı elde ettik. Şu anda Çin'de öne gelen yemlik tahıl, kahve, şeker, pamuk ve meyve suyu tedarikçisi konumundayız. Son birkaç on yılda Çin'de birtakım değişimler oldu. Artık Çin'de yeterli düzeyde yetenek, kredi, inovasyon ve girişimcilik atmosferi bulunuyor. O yüzden bu yetenekleri ve sermaye piyasasını kullanarak yüksek kaliteli teknoloji işimizi geliştirmek istiyoruz."

Chen'e göre LDC dahil birçok yabancı sermayeli işletme, Çin'den çıkmak için herhangi bir neden görmüyor.

JERRİTY CHEN, Louis Dreyfus Şirketi Kuzey Asya Başkanı:

"Çin ekonomisinin görünümüne olan inancımız devam ediyor. Bu konuda son derece eminiz ve işimizi büyütmeye ve Çin'e yatırımda bulunmaya devam edeceğiz. Çin pazarı, LDC için öncelikli pazar olmayı sürdürüyor. Yönetim açısından bakacak olursak Çin'in dünya çapında bir altyapısı var; bu, sadece fiziksel altyapı açısından değil, aynı zamanda eğitim sistemi, sağlık sistemi ve sosyal refah sistemi açısından da söz konusu; bu yapılar bize çok fazla güven veriyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Avrupa Merkezli Firmalar Çin'i Öncelikli Pazar Olarak Görüyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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