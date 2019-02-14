Son Dakika Haberleri: "Küresel enerji talebi 2040’a kadar üçte bir oranında artacak"

"Küresel enerji talebi 2040’a kadar üçte bir oranında artacak"

1 saat önce

BP Enerji Görünümü 2019 raporunda, Çin ve Hindistan'daki yaşam standartlarının yükselmesinin de etkisiyle küresel enerji talebinin 2040 yılına kadar üçte bir oranında artmasının beklendiği belirtildi.

BP Enerji Görünümü 2019 raporunda, Çin ve Hindistan'daki yaşam standartlarının yükselmesinin de etkisiyle küresel enerji talebinin 2040 yılına kadar üçte bir oranında artmasının beklendiği belirtildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:50 

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Ekonomi
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