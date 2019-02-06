Son Dakika Haberleri: Küresel Felakete Karşı Direnmeli ve Tedbir Almalı"

Küresel Felakete Karşı Direnmeli ve Tedbir Almalı"

1 saat önce

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, ABD ve Rusya'nın, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesinin "büyük bir tehlike" olduğunu belirterek "Barışı destekleyen tüm ülkeler, bu küresel felakete karşı direnmeli ve önleyici tedbirler almalı." dedi.

Küresel Felakete Karşı Direnmeli ve Tedbir Almalı
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, ABD ve Rusya'nın, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesinin "büyük bir tehlike" olduğunu belirterek "Barışı destekleyen tüm ülkeler, bu küresel felakete karşı direnmeli ve önleyici tedbirler almalı." dedi.

Nazarbayev, yabancı ülke büyükelçilerinin kendisine güven mektubu sunma töreninde yaptığı konuşmada, nükleer silah sahibi ülkeler arasındaki karşıtlığın herkesi endişelendirdiğini belirtti.

ABD ve Rusya'nın INF'den çekilmesinin "büyük bir tehlike" olduğunu belirten Nazarbayev, "Barışı destekleyen tüm ülkeler, bu küresel felakete karşı direnmeli ve önleyici tedbirler almalı." diye konuştu.

Nazarbayev, Kazakistan'ın her zaman barış ve uyumu desteklediğinin altını çizerek "Stratejik hedefimiz 2045 yılına kadar nükleer silahtan arındırılmış dünyayı inşa etmek." ifadesini kullandı.

ABD ve Rusya'nın INF'den çekilmesi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 1 Şubat'ta, ülkesinin Sovyetler Birliği ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı olarak çekildiklerini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ABD'yi INF'yi ihlal etmekle suçlayarak "Bizim de yanıtımız simetrik olacak. ABD anlaşmayı askıya aldığını duyurdu, biz de askıya alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da ABD'nin INF'den çekilmesinin ardından iki yeni karaya konuşlu füze sisteminin geliştirileceğini duyurmuştu.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF)

ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından 1987 yılında imzalanan anlaşma, karadan havaya atılabilen ve 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında orta menzilli nükleer füzelerin üretilmemesini, test edilmemesini, konuşlandırılmamasını ve imha edilmesini öngörüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:07 Kaynak: AA

Kazakistan, Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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