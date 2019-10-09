Küresel Fon Konferansı: AIDS, tüberküloz ve sıtma ile mücadele için hedef 12 milyar euro
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Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen Küresel Fon Konferansı ile AIDS, tüberküloz ve sıtma ile mücadele için 12 milyar euro bağış toplanması amaçlanıyor.
Fransa'nın Lyon kentinde, her yıl yaklaşık 2,5 milyon insanın ölümüne neden olan 3 büyük salgın hastalık AIDS, tüberküloz ve sıtma ile mücadele için para toplamak amacıyla 'Küresel Fon' (Global Fund) konferansı düzenleniyor.
12 milyar euroya ulaşılmayı hedefleyen girişim ile önümüzdeki 4 sene içerisinde 16 milyon hayatın kurtarılması ve dünya çapında 234 milyon enfeksiyonun engellenmesi amaçlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:36
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