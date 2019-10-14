Son Dakika Haberleri: Küresel fonlar, altın yatırımında rekor kırdı
Son Dakika Ekonomi Küresel fonlar, altın yatırımında rekor kırdı

Küresel fonlar, altın yatırımında rekor kırdı

22 dakika önce

Dünya genelinde yatırım fonlarındaki altın miktarı, geçen ay 2 bin 808 tona ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Küresel fonlar, altın yatırımında rekor kırdı, System.String[]

Dünya genelinde yatırım fonlarındaki altın miktarı, geçen ay 2 bin 808 tona ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Küresel altın fonları, yılbaşından bu yana 368 ton altın aldı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05 
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