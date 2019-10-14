Küresel fonlar, altın yatırımında rekor kırdı
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Dünya genelinde yatırım fonlarındaki altın miktarı, geçen ay 2 bin 808 tona ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
Dünya genelinde yatırım fonlarındaki altın miktarı, geçen ay 2 bin 808 tona ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Küresel altın fonları, yılbaşından bu yana 368 ton altın aldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05
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