Son Dakika Haberleri: Küresel fuar acentesi 2019’da atağa geçiyor

Küresel fuar acentesi 2019’da atağa geçiyor

1 saat önce

Bursalı firmaların yurt dışına açılmasını teşvik etmek ve ihracatlarını artırmak amacıyla Küresel Fuar Acentesi (KFA) projesini hayata geçiren BTSO, son 5 yılda düzenlediği 160'tan fazla yurt dışı iş gezisi ile kentin ihracata dayalı kalkınma hamlesine öncülük etti.

Küresel fuar acentesi 2019’da atağa geçiyor, System.String[]
Bursalı firmaların yurt dışına açılmasını teşvik etmek ve ihracatlarını artırmak amacıyla Küresel Fuar Acentesi (KFA) projesini hayata geçiren BTSO, son 5 yılda düzenlediği 160'tan fazla yurt dışı iş gezisi ile kentin ihracata dayalı kalkınma hamlesine öncülük etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:20 

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Ekonomi
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