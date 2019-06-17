Küresel gaz ihracatında LNG'nin payı hızla yükseliyor
50 dakika önce
"BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan yapılan derlemeye göre, doğal gazda boru hatları ticaretine alternatifi olan LNG ihracatı giderek artıyor.
"BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan yapılan derlemeye göre, doğal gazda boru hatları ticaretine alternatifi olan LNG ihracatı giderek artıyor.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:38
Kayseri'de vatandaşlar enerji santralinin dumanları yüzünden maskeyle geziyor!
FETÖ'cü Hakan Şükür, Türkiye'nin ilgiyle izlediği ortak yayına sessiz kalmadı
Cezaevinde mahkûmlar birbirini katletti: 10 ölü, 10 yaralı
İsmail Küçükkaya'nın programını izleyen Armağan Çağlayan'dan ilginç Fatih Portakal yorumu