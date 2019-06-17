Son Dakika Haberleri: Küresel gaz ihracatında LNG'nin payı hızla yükseliyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Küresel gaz ihracatında LNG'nin payı hızla yükseliyor

50 dakika önce

"BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan yapılan derlemeye göre, doğal gazda boru hatları ticaretine alternatifi olan LNG ihracatı giderek artıyor.

Küresel gaz ihracatında LNG'nin payı hızla yükseliyor, System.String[]
"BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan yapılan derlemeye göre, doğal gazda boru hatları ticaretine alternatifi olan LNG ihracatı giderek artıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:38 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayseri'de vatandaşlar enerji santralinin dumanları yüzünden maskeyle geziyor! FETÖ'cü Hakan Şükür, Türkiye'nin ilgiyle izlediği ortak yayına sessiz kalmadı Cezaevinde mahkûmlar birbirini katletti: 10 ölü, 10 yaralı İsmail Küçükkaya'nın programını izleyen Armağan Çağlayan'dan ilginç Fatih Portakal yorumu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 12:28:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küresel gaz ihracatında LNG'nin payı hızla yükseliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]