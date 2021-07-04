Küresel Gazeteciler Konseyi Alanya Buluşması sonuç bildirgesi - Son Dakika

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Alanya Buluşması sonuç bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Alanya ilçesinde yurt içi ve dışındaki 100'den fazla gazeteciyi bir araya getiren "KGK Alanya Buluşması" toplantısının ardından sonuç bildirgesi kamuoyuna duyuruldu.

KGK Genel Başkanı yönetiminde üyelerin katılımı ile yapılan toplantıda konsey temsilcileri tarafından fikri bir bütünlük sağlanarak kamuoyuyla paylaşılmasına karar verilen bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Medyanın yaygın ve yerel medya düzeyinde kamu gündeminin oluşumuna büyük bir etkisi vardır. Bu etki doğru kullanıldığında adalete, refaha, çağdaşlığa ve huzura katkı sağlar. Her türlü ülke ve toplum meselelerinin aktarıcısı olan medya mensupları; bu katkıların üretimi için çalışmalıdır. KGK bu doğrultuda çalışmanın farkındalığında olan üyelerden oluşmaktadır."

Bildirgede, küresel iklim değişikliği, kuraklık ve çevre kirliliği konusunda farkındalıklı projeler geliştirerek, huzurlu, refah ve bütün canlıların üzerinde hakça paylaşımla yaşayacağı bir dünya için her türlü iş birliğine KGK'nın hazır olduğu vurgulandı.

Sektörünün hem toplumsal hem bireysel birçok sebeple değişmeye, etik değerlerden uzaklaşmaya hatta yozlaşmaya maruz kaldığını KGK olarak farkında olduğu ifade edilen bildirgede, "Oysaki 'Medyada Etik', her türlü iyileşmenin sırrıdır. Özellikle son dönemde sosyal medyada da afişe edilen, ülke gündemimizi fazlasıyla meşgul edip itibarını bozan konu ve olaylar, bu değerin korunması için herkesi tetiklemelidir." ifadelerine yer verildi.

Bildirgede gazeteciliğin bir zenginleşme aracı olarak görülmemesi noktasında etik ve ahlaki değerlerin sağlam eğitsel ve hukuksal temellere sahip olunması gerektiği ifade edilerek, bunun da konseyin, her bir üyesi için zorunlu olduğu ve üyelerin de bu doğrultuda çalıştığı kaydedildi.

"Meslek içi eğitim programı başlatılması planlanacak"

Genç medya mensuplarının yetişmesinde KGK'nın gönüllü bir kuruluş olduğu dile getirilen bildirgede, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Konsey, temsilcilerinin deneyim ve referansları aracılığı ile sektörün olumlu gelişimine katkı sağlayacak yeni nesillerin oluşumunda her türlü yardımı yapacaklardır. Bu nedenle KGK bünyesinde sertifikalı 'İletişim Akademisi' kurulması hedeflenecektir. Medya sektöründe çalışmaya başlayanlar başta olmak üzere, başarılı iletişim öğrencilerini de bu eğitim programına dahil edecek bir meslek içi eğitim programı başlatılması planlanacaktır."

KGK temiz sosyal medya kampanyasında rol alacak

Yeni iletişim teknolojilerinin gelişimi ve sosyal medya platformlarının ortaya çıkışıyla beraber son dönemlerde algının bilgi ve ilginin önüne geçtiğinin dile getirildiği bildirgede, Türkiye aleyhinde, haksız, yersiz ve dezenformasyon kampanyalarına karşı KGK'nın tüm unsurlarıyla küresel çapta mücadelesini sürdüreceğini ve sosyal medya üzerinden yapılan operasyonel faaliyetlere karşı, "temiz sosyal medya" kampanyasının hayata geçirilmesi noktasında rol üstlenileceği bildirildi.

Bildirgede, salgının getirdiği ekonomik sorunlarla daha da zor günler yaşayan gazetelerden alınan yüzde 15'lik ilan komisyonunun yüzde 7.5 seviyesine çekilmesinin can çekişen yazılı medyaya bir destek olacağını dile getirilerek, "Dijital medya mecrasına yönelik yasal düzenlemeler en kısa sürede hayata geçirilmelidir. Aksi halde bu alan korsan yayıncılığın ve dezenformasyonun cirit attığı bir mecra olarak tehdit oluşturmaya devam edecektir. Sektörün, kanayan yarası haline gelen örgütlenme kaosuyla ilgili yaşanan sorunlara kalıcı çözüm üretilmesi, diğer meslek kuruluşlarında olduğu gibi oda veya benzeri bir düzenlemenin yapılması kaçınılmazdır." ifadeleri kullanıldı.