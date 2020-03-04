Küresel Gazeteciler Konseyi Berlin'de Alman medyası ile buluştu - Son Dakika
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Küresel Gazeteciler Konseyi Berlin'de Alman medyası ile buluştu

6 saat önce

Almanya'da temaslarını sürdüren Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) heyeti, ülkenin ikinci televizyon kanalı ZDF'nin başkent bürosunu ziyaret etti.

Küresel Gazeteciler Konseyi Berlin'de Alman medyası ile buluştu, System.String[]

Almanya'da temaslarını sürdüren Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) heyeti, ülkenin ikinci televizyon kanalı ZDF'nin başkent bürosunu ziyaret etti.

ZDF Berlin Koordinatörü Theo Koll ile bir araya gelen heyet, Türk ve Alman medya çalışanları arasında iş birliği imkanlarını görüştü.

Alman medyası hakkında KGK üyelerine bilgi veren Koll, ZDF'nin, Almanya ve Avrupa'nın en büyük televizyon kanalı olduğunu belirterek, kurumda, çalışanlar arasında kadın-erkek eşitliği ve gençlere imkan sağlama konusunda duyarlı olduklarını söyledi.

Koll, medya dünyasının tıpkı siyasi arenada olduğu gibi her geçen gün daha fazla çeşitlilik kazandığına dikkati çekti.

KGK heyetinin çok önemli ve zor bir dönemde Berlin'e ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Koll, "Almanya'nın siyasi panoraması çok ilginç bir dönemden geçiyor. Çünkü bir dönemin sonuna yaklaşıyoruz ve Angela Merkel'siz bir Almanya'nın nasıl bir yer olacağını pek de tasavvur edemiyoruz. Almanya Şansölyesi Merkel, Almanya'nın en büyük partisi CDU'nun başkanlığından çekildikten sonra gelecek sonbaharda da başbakanlığının sona ereceğini ilan etti ve bu da parti için hala devam eden bir liderlik yarışı başlattı." diye konuştu.

Koll, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez ve beklenmedik bir şekilde bir aşırı sağ partinin, özellikle Doğu Almanya'da güçlendiğinin altını çizdi.

Alman gazetecilere Türkiye daveti

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ise ZDF Berlin Koordinatörü Koll'a misafirperverliği için teşekkür ederek KGK ve misyonu konusunda bilgiler verdi.

KGK'nin ziyaret amacının son dönemde yaşanan gelişmeler sonrasında karşılıklı iş birliği ve dayanışmayı arttırmak olduğunu ifade eden Dim, medyanın objektif haberciliğinin önemine değinerek, bunun, gazetecilerin toplumsal bir sorumluluğu olduğunu belirtti.

Dim, Hanau'da meydana gelen ırkçı terör saldırılardan duyulan üzüntüyü de dile getirerek, bu konuda Türk ve Alman toplumunu aydınlatmak konusunda gazetecilere büyük görevler düştüğünü dile getirdi.

Türkiye'nin her yıl 5 milyondan fazla Alman turisti ağırladığını ifade eden Dim, Alman meslektaşlarını da Türkiye'ye davet etti.

Dim, daha sonra Koll'a ziyaret anısına KGK şildi takdim etti.

AA ve TRT temsilciliklerine ziyaret

ZDF binasındaki toplantının ardından başkent Berlin'deki AA ve TRT temsilciliklerine de ziyaret gerçekleştiren KGK üyeleri, meslektaşlarıyla fikir alışverişinde bulundu.

TRT Temsilcisi İlhan Atasoy, TRT Almanca'nın yayına başlaması konusunda bilgi vererek, kanalın yeni ofisi ve stüdyosunda KGK üyelerini ağırladı.

Görüşmeler sonunda, AA Berlin Temsilcisi Cüneyt Karadağ ve TRT Temsilcisi İlhan Atasoy'a KGK şildi takdim edildi.

Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:40 Kaynak: AA
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