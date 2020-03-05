Küresel Gazeteciler Konseyi heyeti Berlin'de Türk toplumu temsilcileriyle buluştu - Son Dakika

Almanya'nın başkenti Berlin'deki temaslarını sürdüren Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) heyeti Türk toplumu temsilcileri ile bir araya geldi.

KGK Berlin Temsilciliği tarafından Türk-Alman İşverenler Birliği (TDU) Genel Merkezi'nde düzenlenen panelde Türkiye ve Almanya arasındaki medya ve sosyoekonomik ilişkiler değerlendirildi.

TDU Genel Başkanı Remzi Kaplan, panelde yaptığı konuşmada, Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkilere değindi ve son dört yıllık ithalat ve ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Kaplan, "Almanya'da ilk kez bu kadar kalabalık ve saygın bir gazeteci grubunu ağırlıyoruz. KGK, bu konuda bizim daima partnerimizdir. Her yıl bu buluşmaları gerçekleştirelim. Biz destek vermeye hazırız. KGK, üstlendiği misyonla övgüyü hak ediyor" dedi.

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ise tüm üyeleriyle toplantıya katılan TDU'ya ve Türk toplumu temsilcilerine teşekkür ederek, bu birlik ve beraberlik tablosunun kendilerini çok etkilediğini söyledi.

Dim, 3,5 milyon Türk kökenli vatandaşın yaşadığı Almanya'da, Alman politikacıların Türkiye'ye karşı hassas davranması gerektiğini ifade ederek, "Bahar Kalkanı Harekatı dolayısıyla Merkel'in Türkiye lehine yorumlanabilecek mesajları bizim içimizi ferahlattı. Ama Hanau'daki ırkçı saldırıda 4 soydaşımızı kaybetmemiz içimizi burktu" diye konuştu.

Türkiye'yi çok güçlü bir lider yönetiyor

Türkiye'nin çok güçlü bir lider ve iktidar tarafından yönetildiğini belirten Dim, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve dış politikada istikrar ile başarı timsali Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun diplomatik dehasıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sorunların üstesinden gelineceğine olan inancımız tamdır. Sizler de bu konuda müsterih olun" dedi.

Uzun yıllardır Almanya'da gazetecilik yapan Ahmet Külahçı da Almanya'daki medyayı değerlendirerek Türk-Alman ilişkileri, Alman medyasında yer alan Türk kökenli vatandaşlar ve Türkiye ile ilgili haberlerin analizini yaptı.