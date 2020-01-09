Küresel Gazeteciler Konseyi Kırşehir Temsilcisi Yanık, "Ayakta kalma mücadelesini sürdürmeye... - Son Dakika
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Küresel Gazeteciler Konseyi Kırşehir Temsilcisi Yanık, "Ayakta kalma mücadelesini sürdürmeye...

6 saat önce

Küresel Gazeteciler Konseyi, Kırşehir Temsilciliği Cacabey Meydanında 10 Aralık Çalışan Gazeteciler Günü öncesinde Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Küresel Gazeteciler Konseyi Kırşehir Temsilcisi Yanık,

Küresel Gazeteciler Konseyi, Kırşehir Temsilciliği Cacabey Meydanında 10 Aralık Çalışan Gazeteciler Günü öncesinde Atatürk anıtına çelenk bıraktı.


Çelenk sunma törenine konuşan Küresel Gazeteciler Konseyi Kırşehir Temsilcisi Sait Yanık, 10 Ocak 1961 yılında 212 sayılı yasanın çıkmasıyla ekonomik ve sosyal haklara kavuşan gazetecilerin 59 yıldır 10 Ocak'ı bayram havasında kutladığını söyledi.


Yanık, konuşmasında; "Medya sektöründe tekelleşme ile başlayan geriye gidiş, artan maliyetler ile kurumların yaşadığı sıkıntılar, daralmanın getirdiği işten çıkarılmalar. Bu sadece gazetecilerin haklarının ihlal edildiği anlamına gelmiyor. Doğru habere ulaşma gerçeğin peşinde koşma gibi son derece değerli etik kurallar alt üst oldu. Bir fotoğraf karesi, kısa bir görüntü ve bir-iki satırlık bilgi için saatlerce en doğru anı bekleyen, en zor şartlarda görevimizi eksiksiz yerine getirebilmek için var gücümüzle çalışıp çabalarken, ayakta kalma mücadelesini de sürdürmeye çalışıyoruz"dedi. - KIRŞEHİR

Gazeteciler Günü, Kırşehir, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:00 Kaynak: İHA
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