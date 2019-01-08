Küresel Gazeteciler Konseyi Kuruldu

Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK) kuruluş başvurusunun yapıldığı bildirildi. Trakya
Gazeteciler Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Medyası Güçbirliği Platformu Başkanı ve Dim Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Sabah Gazetesi
yazarı Yavuz Donat
, Edirne
Sonhaber Gazetesi yazarı Lütfü Karakaş, Demirören Haber Ajansı (DHA
) Genel Müdürü Salih Zeki
Sarıdanişmet, Sabah Gazetesi Ankara
Genel Yayın Müdürü Osman Altınışık
, Habertürk
Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir
, Azerbaycan Parlamento
Jurnalistleri Birliği Başkanı Elşad Eyvazlı, Yeni Akit Gazetesi
Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, TRT Radyo ve Müzik Dairesi Başkanı Amber Türkmen
, Milliyet Gazetesi
Spor Müdürü Tayfun Bayındır
, DHA Kıbrıs
Temsilcisi Sefa Karahasan
, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Veli Altınkaya
, Samsun 19 Mayıs
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya
Çakır, eski TRT New York
muhabiri, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör
Danışmanı Kahraman Halisçelik, BR TV
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya
, Türk-İngiliz Gazeteciler Birliği Başkan Yardımcısı ve DHA Londra
Temsilcisi Aynur Tattersall'dan oluşan kurucu kurulu üyeleri KGK'nın kuruluş başvurusunu İçişleri Bakanlığı
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne yaptı.
Başvurunun ardından KGK Başkanı Dim'i ve KGK kurucu üyelerini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
bakanlıkta kabul etti.
Başkan Dim, Bakan Çavuşoğlu'na statü konusunda detaylı bilgi verdi.