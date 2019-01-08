Son Dakika Haberleri: Küresel Gazeteciler Konseyi Kuruldu

Küresel Gazeteciler Konseyi Kuruldu

1 saat önce

Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK) kuruluş başvurusunun yapıldığı bildirildi.

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Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK) kuruluş başvurusunun yapıldığı bildirildi.

Trakya Gazeteciler Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Medyası Güçbirliği Platformu Başkanı ve Dim Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Edirne Sonhaber Gazetesi yazarı Lütfü Karakaş, Demirören Haber Ajansı (DHA) Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet, Sabah Gazetesi Ankara Genel Yayın Müdürü Osman Altınışık, Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Azerbaycan Parlamento Jurnalistleri Birliği Başkanı Elşad Eyvazlı, Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, TRT Radyo ve Müzik Dairesi Başkanı Amber Türkmen, Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, DHA Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, eski TRT New York muhabiri, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Danışmanı Kahraman Halisçelik, BR TV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya, Türk-İngiliz Gazeteciler Birliği Başkan Yardımcısı ve DHA Londra Temsilcisi Aynur Tattersall'dan oluşan kurucu kurulu üyeleri KGK'nın kuruluş başvurusunu İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne yaptı.

Başvurunun ardından KGK Başkanı Dim'i ve KGK kurucu üyelerini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bakanlıkta kabul etti.

Başkan Dim, Bakan Çavuşoğlu'na statü konusunda detaylı bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:14 Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Güncel
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