Küresel Gazeteciler Konseyi, Vali Aktaş'ı ziyaret etti - Son Dakika

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Nevşehir İl Başkanı Muammer Başer ve beraberindeki üyeler ile birlikte Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.



Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Merkezi tarafından Nevşehir İl Başkanlığına atanan Muammer Başer ve beraberinde konsey üyeleri ile birlikte Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti. KGK Başkanı Muammer Başer, Vali İlhami Aktaş'a konsey çalışmaları hakkında bilgiler verirken 10 Ocak Cuma günü Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenecek olan programa davet etti.



Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ta ziyaretlerinden dolayı Nevşehir KGK Başkanı Muammer Başer ve beraberindekilere teşekkür ederken Küresel Gazeteciler Konseyi'nin Nevşehir'e hayırlı uğurlu olmasını diledi. - NEVŞEHİR