Küresel gelişmelerle altın düştü, petrol yükseldi

Altın, dört haftanın en yüksek seviyesine yaklaştıktan sonra Çin'in ekonomiyi canlandırmak için uyguladığı geçici çözümler ardından düşerken, coronavirüsün talebi bastıracağı endişelerinin etkisiyle düşen petrol fiyatları, geçtikten sonra hafif yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ve Rusya'nın dahil olduğu diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu Ortak Teknik Komite toplantısı Çin'de ortaya çıkan coronavirüs salgınının petrol talebine etkisini görüşmek için 4-5 Şubat tarihlerinde Viyana'da yapılacak Teknik Komite'nin petrol arz kısıntısı anlaşmasının Mart sonrasına uzatılıp uzatılmaması veya daha derin bir üretim kısıntısına ihtiyaç olup olmadığı konusunda bir tavsiyede bulunması bekleniyor.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye 'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.17 düşüşle 58.19 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.65 düşüşle 51.80 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 1.43 düşüşle 17.75 dolardan,

- altın, yüzde 0.24 düşüşle 1,584.00 dolardan,

- bakır, yüzde 1.29 artışla 2.54 dolardan,

- platin, yüzde 0.01 artışla 962.00 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.25 artışla 2,219 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 304 liraya, çeyrek altın 497 liraya, Cumhuriyet altını da 2,055 liraya geriledi.