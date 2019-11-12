Son Dakika Haberleri: Küresel gelişmelerle altın ve petrol düştü
Son Dakika Ekonomi Küresel gelişmelerle altın ve petrol düştü

Küresel gelişmelerle altın ve petrol düştü

7 saat önce

ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasında ilk aşamanın imzalanacağına ilişkin gelişmelerle, güvenli liman altın fiyatlarında başlayan gerileme sürüyor.

Küresel gelişmelerle altın ve petrol düştü, System.String[]

ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasında ilk aşamanın imzalanacağına ilişkin gelişmelerle, güvenli liman altın fiyatlarında başlayan gerileme sürüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve diğer petrol üreticisi ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubunun üretim kısıntısında miktarı artırmayacağına ilişkin haberler ile de petrol fiyatları düştü.

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.14 düşüşle 61.80 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.40 düşüşle 56.44 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.05 düşüşle 16.815 dolardan,

altın, yüzde 0.06 düşüşle 1,461.90 dolardan,

bakır, yüzde 0.41 düşüşle 2.671 dolardan,

platin, yüzde 0.99 düşüşle 884.30 dolardan ve

paladyum yüzde 1.62 düşüşle 1,680.90 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 271 liraya, çeyrek altın 443 liraya, Cumhuriyet altını da 1,834 liraya yükseldi.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:09 Kaynak: DHA
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