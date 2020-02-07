Küresel gelişmelerle altın yatay, petrol yükseldi

Altın fiyatları, coronavirüs endişeleriyle iki günlük yükselişin ardından yatay hareket ederken, üretim kısıntılarının derinleştirileceğine ilişkin öngörülerle petrol fiyatları yükseldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, ülkesinin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu Teknik Komitesi'nin, cononavirüs nedeniyle talepteki düşüşün karşılanabilmesi için küresel petrol arzının azaltılması önerisini desteklediğini söyledi. OPEC+ Teknik Komitesi, global petrol arzında halen günde 1.7 milyon varil olan kısıntıya günde 600 bin varil eklenmesini önerdi. "Üretimin daha da kısılması fikrini destekliyoruz" diyen Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suudi Arabistan Kralı ile coronavirüsün etkilerini görüştüğünü de hatırlatarak, "Virüsün elbette petrol piyasası için bazı sonuçları olacak" dedi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye 'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.47 artışla 55.19 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.33 artışla 51.12 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.33 düşüşle 17.76 dolardan,

- altın, yüzde 0.08 düşüşle 1,568.60 dolardan,

- bakır, yüzde 0.33 düşüşle 2.58 dolardan,

- platin, yüzde 0.31 düşüşle 964.40 dolardan ve

- paladyum yüzde 1.83 düşüşle 2,195.00 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 301 liraya, çeyrek altın 492 liraya, Cumhuriyet altını da 2,037 liraya geriledi.