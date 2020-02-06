Küresel gelişmelerle altın yükseldi, petrol düştü - Son Dakika
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Küresel gelişmelerle altın yükseldi, petrol düştü

6 saat önce

Altın fiyatları coronavirüs endişesinin yatırımcıları "güvenli liman"a yönlendirmesiyle ve Çin Maliye Bakanlığı'nın, ABD'den ithal edilen ürünler için 1 Eylül'de devreye alınan gümrük vergilerini 14 Şubat'tan itibaren yarıya düşürüleceği açıklamasının ardından hafif yükseldi.

Küresel gelişmelerle altın yükseldi, petrol düştü, System.String[]

Altın fiyatları coronavirüs endişesinin yatırımcıları "güvenli liman"a yönlendirmesiyle ve  Çin Maliye Bakanlığı'nın, ABD'den ithal edilen ürünler için 1 Eylül'de devreye alınan gümrük vergilerini 14 Şubat'tan itibaren yarıya düşürüleceği açıklamasının ardından hafif yükseldi.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak'ın, üretim kısıntısı miktarını artırmaya karar vermek için, coronovirüs salgınının petrol piyasaları üzerindeki etkisinin tam olarak belirlenmesi gerektiğini söylemesinin ardından düştü. Novak, OPEC+ grubunun coronavirüs etkisi karşısında atacağı adımlar çerçevesindeki ülkesinin alacağı pozisyona karar vermek için de, gerçek durumu tam olarak kavramak gerektiğinin altını çizdi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.90 düşüşle 54.78 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.16 düşüşle 50.67 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 1.35 artışla 17.84 dolardan,

- altın, yüzde 0.33 artışla 1,568.10 dolardan,

- bakır, yüzde 0.93 artışla 2.59 dolardan,

- platin, yüzde 0.84 düşüşle 978.80 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.85 düşüşle 2,307.00 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 301 liraya, çeyrek altın 492 liraya, Cumhuriyet altını da 2,035  liraya yükseldi.


Amerika Birleşik Devletleri, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:32 Kaynak: DHA
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