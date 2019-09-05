Küresel gıda fiyatları ağustosta yüzde 1,1 geriledi
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Küresel gıda fiyatları ağustosta aylık bazda yüzde 1,1 gerilerken, yıllık bazda yüzde 1,1 artış gösterdi.
Küresel gıda fiyatları ağustosta aylık bazda yüzde 1,1 gerilerken, yıllık bazda yüzde 1,1 artış gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:49
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