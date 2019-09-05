Son Dakika Haberleri: Küresel gıda fiyatları ağustosta yüzde 1,1 geriledi
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Küresel gıda fiyatları ağustosta yüzde 1,1 geriledi

6 dakika önce

Küresel gıda fiyatları ağustosta aylık bazda yüzde 1,1 gerilerken, yıllık bazda yüzde 1,1 artış gösterdi.

Küresel gıda fiyatları ağustosta yüzde 1,1 geriledi, System.String[]

Küresel gıda fiyatları ağustosta aylık bazda yüzde 1,1 gerilerken, yıllık bazda yüzde 1,1 artış gösterdi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:49 
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