Son Dakika Haberleri: Küresel gıda fiyatları kasımda arttı
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Küresel gıda fiyatları kasımda arttı

7 saat önce

Küresel gıda fiyat endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,7, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9,5 artarak 177,2 değerine ulaştı.

Küresel gıda fiyatları kasımda arttı, System.String[]

Küresel gıda fiyat endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,7, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9,5 artarak 177,2 değerine ulaştı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamaya göre, bitkisel yağ fiyat endeksi, palm yağı fiyat kotasyonlarının güçlü küresel ithalat talebiyle artması, biyodizel üretimi kullanımındaki artış ve gelecek yıl oluşabilecek arz eksikliğiyle kasımda aylık bazda yüzde 10,4 yükseldi. Bu dönemde kanola ve soya yağı değerleri de arttı.

Et Fiyat Endeksi de kasımda bir önceki aya göre yüzde 4,6 arttı. Sığır ve küçükbaş hayvan fiyat kotasyonları, özellikle Çin'den yıl sonu kutlamaları öncesi gelen istikrarlı ithalat talebiyle en çok yükselen kotasyonlar oldu.

Şeker Fiyatı Endeksi de aylık bazda yüzde 1,9 artış gösterdi.

Tahıl Fiyat Endeksi ise kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,2 geriledi. Pirinç değerleri, Arjantin ve Brezilya'da sabit kalsa da ABD mısır ihracatı fiyatlarının bastırıcı gücüyle düştü.

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, Avrupa'da süt üretiminde mevsimsel düşüş yaşanması ve küresel talebin istikrarlı kalması sebebiyle artış kaydetti.

Böylece, küresel gıda fiyat endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,7, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9,5 artarak 177,2 değerine ulaştı.

Birleşmiş Milletler, bitkisel yağ, Brezilya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:42 Kaynak: AA
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