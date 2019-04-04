Son Dakika Haberleri: Küresel Gıda Fiyatları Martta İstikrarlı Seyretti

Küresel Gıda Fiyatları Martta İstikrarlı Seyretti

1 saat önce

Küresel gıda fiyatları martta aylık bazda değişim göstermedi, yıllık bazda yüzde 3,6 geriledi.

Küresel Gıda Fiyatları Martta İstikrarlı Seyretti, System.String[]
Küresel gıda fiyatları martta aylık bazda değişim göstermedi, yıllık bazda yüzde 3,6 geriledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamaya göre, uluslararası pazarlarda tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, et ve şekerden oluşan 5 ana gıda maddesinin fiyatlarının ve ticaretinin takibiyle ölçülen Gıda Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre değişim göstermedi ve 167 puan olarak gerçekleşti. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 düştü.

Küresel gıda fiyatları, süt ürünlerindeki fiyat artışı ile tahıl, bitkisel yağ ve şeker fiyatlarındaki düşüşle dengelendi.

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 6,2 artış gösterdi. Söz konusu artışta tereyağı, peynir ve süt tozuna yönelik artan ithalat talebi etkili oldu.

Et Fiyat Endeksi de bu dönemde aylık bazda yüzde 0,4 yükselirken, Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi yüzde 4,4 düşüş kaydetti.

Buğday, pirinç ve mısır gibi iri taneli ürünleri içeren Tahıl Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,2 geriledi. Tahıl fiyatlarındaki azalışta buğday ve mısır fiyatlarındaki düşüş etkili oldu.

Şeker Fiyat Endeksi de önemli üretici ülkelerdeki hasadın tahmin edilenden fazla olması nedeniyle bu dönemde yüzde 2,1 azaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:06 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, bitkisel yağ, Ekonomi
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