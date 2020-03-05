Küresel gıda fiyatları şubatta düştü - Son Dakika
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Küresel gıda fiyatları şubatta düştü

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını endişeleriyle dünya gıda fiyatlarının şubatta düştüğünü bildirdi.

Küresel gıda fiyatları şubatta düştü, System.String[]

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını endişeleriyle dünya gıda fiyatlarının şubatta düştüğünü bildirdi.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, Gıda Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1 azalarak 180,5 puana geriledi. Bu düşüşte, Kovid-19 salgınının küresel talebi yavaşlatacağına dair korkular etkili oldu.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, bu dönemde yüzde 10,3, Et Fiyat Endeksi yüzde 2 ve Tahıl Fiyat Endeksi yüzde 0,9 azaldı.

Şubatta ocak ayına göre Süt Ürünleri Fiyat Endeksi yüzde 4,6 ve Şeker Fiyat Endeksi yüzde 4,5 arttı.

Bm Gıda Ve Tarım Örgütü, Birleşmiş Milletler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:54 Kaynak: AA
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