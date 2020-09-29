Küresel Giyilebilir Cihaz Gönderileri Bu Yıl 396 Milyona Ulaşacak! - Son Dakika

Birçok araştırma firması, yılsonu yaklaşması ile birlikte teknoloji üzerine araştırmalarını sıklaştırıyor. Araştırma firmaları küresel piyasada gerçekleşen son olayları araştırıp gerekli anketler sayesinde veriler topluyor. ve bu verileri kullanıcılar ile paylaşıyor.

Araştırma firmalarından biri olan, IDC şirketinin 2020 yılı içinde giyilebilir cihazlar hakkında yaptığı araştırma raporu yayınlandı. Yapılan araştırmalar doğrultusunda bu yıl, küresel piyasada giyilebilir cihaz gönderimi 396 milyon adede ulaşmasını beklediğini açıkladı.

2019 yılında giyilebilir cihaz sevkiyatı 345,9 milyon'da kalmıştır. Bu rakamı 2020 verileri ile karşılaştırdığımızda %14,5'lik bir artış gerçekleştirmiş olacaktır. İleriye bakıldığında, IDC beş yıllık bileşik yıllık büyüme oranının, 2024 yılına kadar 637,1 milyon adede ulaşacağını tahmin ediyor.

2020 yılı başında giyilebilir cihazlar satışı ve kullanımı büyük ölçekte yükseleceği tahmin ediliyordu. Tablo'ya baktığımız zaman büyüme rakamı bir miktar arttığı görünmektedir. Bunun başlıca nedeni coronavirüs'ün üretimi durdurması olarak ön plana çıkmasıdır.

Tedarikçiler salgından etkilenmesi ile üretim ölçeklerini düşürdü, giyilebilir cihazlara olan talep sabit kaldı. Ürünlerin piyasada yer almaması nedeniyle, talep oranı daha da yükseldi. Birden fazla tedarikçi yeni ürünleri (kulaklıklar, akıllı saatler ve bileklikler dahil) piyasaya sürülmesiyle, giyilebilir cihaz pazarının bu yıl yaklaşık 400 milyon birime ulaşması bekleniyor.

Küresel Giyilebilir Cihaz Gönderileri Bu Yıl 396 Milyon Ulaşacak!

Cihazların yanı sıra dikkat edilmesi gereken trendlerden biri de giyilebilir cihazları tamamlayan hizmetlerin ortaya çıkmasıdır. Apple'ın yakın zamanda duyurduğu Fitness+, Amazon'un yeni Halo ve Fitbit'in Fitbit Premium'u, giyilebilir cihazlardan gelen verileri entegre ederken kullanıcılara sağlık ve fitness içeriği (rehberli egzersizler, rehberlik ve diyet önerileri) sağlıyor. Diğer birçok şirket, kurumsal müşterilerin vücutlarında mevcut olabilecek hastalıkların erken belirtilerini nasıl fark edeceklerini gösteren farklı bir yaklaşım benimsedi. Bunlar ve diğer hizmetler giyilebilir cihazlara olan talebi artıracaktır.

Giyilebilir Cihazlar Küresel Pazarda Önemli Yer Tutacak!

Tüm tahminlere göre giyilebilir cihazlar, küresel pazarda sevkiyatın büyük çoğunu oluşturacaktır. Pazar büyüme oranı ise yıllık bileşik büyüme oranı %14.1 olarak görünmektedir. Birden fazla itici faktörün kombinasyonu sayesinde, giyilebilir cihaz pazarını önemli ölçüde büyümesini sağlayacaktır.

Akıllı saatler ve geleneksel saatlerden oluşan saat kategorisi, yıllık %14,3 ile en yüksek bileşik büyüme oranına sahiptir. Google'ın WearOS, sağlık ve fitness ürünlerini ve yeni tedarikçi ortaklarını geliştirmek için FitbitOS'u satın alırken, akıllı saat pazarı işletim sistemi (OS) ortamında değişiklikler görecek.

Samsung'un Tizen'i, fitness ve üretkenlik odaklı Galaxy saatlerinde kademeli olarak pay alacaktır. Apple'ın watchOS'u kendi saatleri için önemli bir yere sahiptir. Üst düzey ve giriş düzeyi cihazlar arasında yer alan yeni Watch SE piyasaya sürülmesi ile rekabet artacaktır.

Akıllı bileklikler yavaş büyüyecek ve sevkiyatı yıllık %2,4'lük bileşik büyüme oranını takip edecek. Akıllı bilekliklerin ana kullanım amacı, kalori ölçümü ve adımsayar olarak görünmektedir. Ama akıllı saatler her geçen gün kendine fazlasıyla özellik yükleyerek yoluna devam edecektir. Bu durum da akıllı saat sektörünü gitgide büyümesine ve talebin üst seviyelere çıkmasına neden olacaktır.