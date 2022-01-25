Küresel ham çelik üretimi Çin'e rağmen geçen yıl yüzde 3,7 arttı - Son Dakika

Küresel ham çelik üretimi, en büyük üretici Çin'in üretimini azaltmasına rağmen 2021'de, bir önceki yıla oranla yüzde 3,7 artarak 1 milyar 950,5 milyon tona ulaştı.

Brüksel merkezli Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), 2021 yılı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,7 artarak 1 milyar 950,5 milyon ton oldu. Asya'nın üretimi geçen yıl sadece yüzde 0,6 artarak 1 milyar 382 milyon tona ulaşırken, Çin'deki üretim bir önceki yıla göre yüzde 3 düşüşle 1 milyar 32,8 milyon ton seviyesine geriledi.

Söz konusu dönemde dünyanın önemli çelik üreticilerinden Hindistan'ın üretimi ekonominin Kovid-19 salgınından toparlanmasıyla yüzde 17,8 artarak 118,1 milyon tona ulaştı. Japonya'nın üretimi yüzde 14,9 genişleyerek 96,3 milyon tona ve Güney Kore'nin yüzde 5,2 artışla 70,6 milyon tona yükseldi.

AB'nin ham çelik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 15,4 genişleyerek 152,6 milyon ton olarak kayda geçti.

AB ülkelerinden Almanya'nın üretimi yüzde 12,3 artarak 40,1 milyon tona, İtalya'nın üretimi yüzde 19,7 yükselerek 24,4 milyon tona yükseldi. Fransa'nın üretimi ise yüzde 20,3 artarak 13,9 milyon tona ulaştı.

ABD'de 2021 ham çelik üretimi yüzde 18,3 artarak 86 milyon ton seviyesine çıktı.

Bu dönemde, Rusya'nın ham çelik üretimi 2020'ye göre yüzde 6,1 artarak 76 milyon tona, Ukrayna'nın ise yüzde 3,6 genişleyerek 21,4 milyon tona yükseldi.

İran'da söz konusu üretimin yüzde 1,8 azalarak 28,5 milyon tona indiği tahmin ediliyor.

Türkiye'de ham çelik üretimi ise 2021'de yüzde 12,7 artarak 40,4 milyon ton seviyesine yükseldi. Böylece ülkede tüm zamanların en yüksek üretim miktarına ulaşılırken, Türkiye küresel ham çelik üretiminde 7'nci sıradaki yerini korudu.

Bu arada, küresel ham çelik üretimi, Çin'deki üretimin yüzde 6,8 düşmesiyle Aralık 2021'de, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 158,7 milyon tona geriledi.