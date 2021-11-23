Üye Girişi
Küresel ham çelik üretimi ekimde yüzde 10,6 düştü - Son Dakika

Küresel ham çelik üretimi ekimde yüzde 10,6 düştü

23.11.2021 15:38
Küresel ham çelik üretimi ekimde yüzde 10,6 düştü

Küresel ham çelik üretimi, ekimde Çin'deki üretimin yüzde 23'ün üzerinde düşmesiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 azalarak 145,7 milyon tona geriledi.

Küresel ham çelik üretimi, ekimde Çin'deki üretimin yüzde 23'ün üzerinde düşmesiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 azalarak 145,7 milyon tona geriledi.

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), ekim ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, ekimde 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 10,6 azalarak 145,7 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde Çin'in üretimi yüzde 23,3 azalarak 71,6 milyon tona düştü. Dünyanın en büyük çelik üreticisi konumundaki Çin'in üretimi eylül ayında da yüzde 21,2 azalmıştı.

Japonya'nın üretimi yüzde 14,3 artarak 8,2 milyon ton, ABD'nin üretimi yüzde 20,5 yükselişle 7,5 milyon ton ve Almanya'nın üretimi yüzde 7 artışla 3,7 milyon ton olurken, Güney Kore'nin üretiminin yüzde 1 azalarak 5,8 milyon tona indiği tahmin edildi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 3,5 milyon tona yükseldi.

Söz konusu dönemde Brezilya'da yüzde 10,4 artarak 3,2 milyon tona çıkan çelik üretiminin, İran'da yüzde 15,3 azalarak 2,2 milyon tona indiği tahmin edildi.

Öte yandan, bu yılın ocak-ekim döneminde küresel ham çelik üretimi, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 5,9 artarak 1 milyar 607 milyon tona yükseldi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hamster Coin, Brüksel, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küresel ham çelik üretimi ekimde yüzde 10,6 düştü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

3. Dünya Savaşı tehdidini artık kimse saklayamıyor! ABD donanmasını gönderdi, gözler Çin'de 15:36 3. Dünya Savaşı tehdidini artık kimse saklayamıyor! ABD donanmasını gönderdi, gözler Çin'de Ali Babacan: Sayın Erdoğan durun yeter artık, dolar 12'yi geçti, dibe batıyoruz 15:31 Ali Babacan: Sayın Erdoğan durun yeter artık, dolar 12'yi geçti, dibe batıyoruz Prof. Dr. Özgür Demirtaş: Zengin daha zengin, fakir daha fakir olacak 15:20 Prof. Dr. Özgür Demirtaş: Zengin daha zengin, fakir daha fakir olacak
Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer çifti İstanbul'u terk etti 15:10 Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer çifti İstanbul'u terk etti Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın 14:35 Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 13:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak
5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 11:53 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü 11:36 Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü

Son Dakika Haberleri
15:28 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den 'otoriterlik' mesajı!
15:20 Prof. Dr. Özgür Demirtaş: Zengin daha zengin, fakir daha fakir olacak
15:13 En büyük tutkusu 'siyah bir uzaylı' olmak! Bunun için iki parmağını bile kestirdi!
15:10 Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer çifti İstanbul'u terk etti
15:09 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi doların yükselmesiyle ilgili yorumda bulundu
15:04 Pazar günü ameliyat edilen Kadir İnanır uyandırıldı
15:02 Dönercide kürdan istediği için öldürülmüş
14:57 Brezilya'daki noel kutlamasında köprü çökmesi sonucu en az 30 kişi nehre düştü
14:56 Dolar yükselişini sürdürüyor! Asgari ücretlinin bir günü 7,6 dolar!
14:49 Sarhoş koca eşinin gözüne bıçak sapladı!
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
Son Dakika: Dolar durdurulamıyor! Son Dakika: Dolar durdurulamıyor!         
15:34
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den 'otoriterlik' mesajı! 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den 'otoriterlik' mesajı!         
15:28
En büyük tutkusu 'siyah bir uzaylı' olmak! Bunun için iki parmağını bile kestirdi! En büyük tutkusu 'siyah bir uzaylı' olmak! Bunun için iki parmağını bile kestirdi!         
15:14
Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş         
14:42
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak         
11:57
Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor         
11:43
Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır         
11:23
Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı         
10:40
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık         
07:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 15:42:09. #1.12#
SON DAKİKA: Küresel ham çelik üretimi ekimde yüzde 10,6 düştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement