Küresel ham çelik üretimi geçen yıl yüzde 3,4 arttı - Son Dakika

Küresel ham çelik üretimi 2019'da bir önceki yıla oranla yüzde 3,4 artarak 1 milyar 869,9 milyon tona ulaştı.

Brüksel merkezli Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), 2019 yılı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,4 artarak 1 milyar 869,9 milyon ton oldu. Ham çelik üretiminin 2019'da Asya ve Orta Doğu hariç bütün bölgelerde gerilemesi dikkati çekti.

Asya'nın üretimi geçen yıl yüzde 5,7 artarak 1 milyar 341,6 milyon tona ulaşırken, Çin'deki üretim bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artışla 996,3 milyon ton seviyesine çıktı.

Böylece, küresel ham çelik üretiminde Çin'in 2018'de aldığı yüzde 50,9 seviyesindeki pay 2019'da yüzde 53,3'e yükseldi.

Söz konusu dönemde dünyanın önemli çelik üreticilerinden Hindistan'ın üretimi yüzde 1,8 artarak 111,2 milyon tona ulaşırken, Japonya'nın yüzde 4,8 azalarak 99,3 milyon tona ve Güney Kore'nin yüzde 1,4 düşüşle 71,4 milyon tona geriledi.

AB'nin ham çelik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,9 düşerek 159,4 milyon ton olarak kayda geçti.

AB ülkelerinden Almanya'nın üretimi yüzde 6,5 azalarak 39,7 milyon tona, İtalya'nın üretimi yüzde 5,2 gerileyerek 23,2 milyon tona, Fransa'nın üretimi yüzde 6,1 daralarak 14,4 milyon tona ve İspanya'nın yüzde 5,2 düşerek 14,3 milyon tona indi.

ABD'de 2019'da ham çelik üretimi yüzde yüzde 1,5 artarak 87,9 milyon ton seviyesine çıktı.

Bu dönemde, Rusya'nın ham çelik üretimi 2018'e göre yüzde 0,7 düşerek 71,7 milyon tona, Ukrayna'nın ise yüzde 1,2 azalarak 20,8 milyon tona geriledi.

Orta Doğudaki ham çelik üretiminin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 19,2 artışla 45,3 milyon tona yükselmesi dikkati çekti.

Türkiye'de ham çelik üretimi 2019'da yüzde 9,6 azalarak 33,7 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Böylece Türkiye küresel ham çelik üretiminde 8'inci sıradakini yerini korudu.