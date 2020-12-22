Küresel ham çelik üretimi kasımda arttı - Son Dakika

Küresel ham çelik üretimi kasımda arttı

22.12.2020 15:01
Küresel ham çelik üretimi kasımda arttı, System.String[]

Küresel ham çelik üretimi, kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 artarak yaklaşık 158,3 milyon tona yükseldi.

Küresel ham çelik üretimi, kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 artarak yaklaşık 158,3 milyon tona yükseldi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise aynı dönemde 11,6'lık artış kaydetti

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), kasım ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, kasım ayında 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 6,6 artarak 158 milyon 261 bin ton oldu.

Söz konusu dönemde Çin'in üretimi yüzde 8 artarak 87,7 milyon tona ulaşırken, Japonya'nın üretimi yüzde 5,9 düşerek 7,3 milyon tona geriledi.

Yine aynı dönemde Avrupa Birliği'nin üretimi yüzde 5,5 artarak 12,80 milyona tona yükselirken, ABD'nin üretimi yüzde 13,7 gerileyerek 6,12 milyon tona indi.

Birlik verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi de kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artarak 3,22 milyon tona yükseldi. Brezilya'nın üretimi yüzde 11,2 artarak 2,95 milyon tona, Rusya'da üretim yüzde 1,9 yükselerek 5,85 milyon tona ulaştı.

WorldSteel, açıklamasında, Kovid-19 salgınının ham çelik üretim rakamlarının sunulmasında oluşturduğu zorlukların devam etmesi nedeniyle kasım ayına ait üretim verilerinin çoğunun gelecek ayın üretim verileriyle revize edilmesinin beklendiği belirtildi.

Bu yılın ocak-kasım döneminde ise küresel ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 düşerek 1 milyar 691milyon 851 bin tona geriledi.

Japonya, Brüksel, Türkiye, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küresel ham çelik üretimi kasımda arttı - Son Dakika


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