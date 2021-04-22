Küresel ham çelik üretimi, martta yıllık bazda yüzde 15,2 artarak 169,2 milyon tona yükseldi - Son Dakika

Küresel ham çelik üretimi, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 artarak 169,2 milyon tona yükseldi.

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), mart ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, martta 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 15,2 artarak 169,2 milyon ton oldu.

Söz konusu dönemde Çin'in üretimi yüzde 15,6 artarak 94 milyon tona ulaşırken, Japonya'nın üretimi yüzde 1,7 düşerek 8,3 milyon tona geriledi. ABD'nin üretimi yüzde 6,3 gerileyerek 7,1 milyon tona düştü. Almanya'nın üretimi ise yüzde 1,7 artarak 5,6 milyon tona yükseldi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi de martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artarak 3,4 milyon tona çıktı.

Söz konusu dönemde çelik üretimi Brezilya'da yüzde 6,2 artarak 2,8 milyon tona, İran'da 10,7 yükselerek 2,6 milyon tona ve Hindistan'da yüzde 10,4 artarak 10 milyon tona ulaştı.

Öte yandan, bu yılın ilk çeyreğinde küresel ham çelik üretimi, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 486,9 milyon tona yükseldi.