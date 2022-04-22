Küresel ham çelik üretimi martta yüzde 5,8 düştü - Son Dakika
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Küresel ham çelik üretimi martta yüzde 5,8 düştü

22.04.2022 14:55
Küresel ham çelik üretimi martta yüzde 5,8 düştü

Küresel ham çelik üretimi, martta geçen yılın aynı dönemine göre Çin'deki üretimin yüzde 6'dan fazla düşmesiyle yüzde 5,8 azalarak 161 milyon tona geriledi.

Küresel ham çelik üretimi, martta geçen yılın aynı dönemine göre Çin'deki üretimin yüzde 6'dan fazla düşmesiyle yüzde 5,8 azalarak 161 milyon tona geriledi.

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), mart ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, martta 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 5,8 azalarak 161 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde Çin'in üretimi yüzde 6,4 azalarak 88,3 milyon tona düştü.

Japonya'nın üretimi yüzde 4,3 azalarak 8 milyon, Almanya'nın üretimi yüzde 11,8 azalışla 3,3 milyon, ABD'nin üretimi de yüzde 1,7 düşüşle 8 milyon tona indi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 azalarak 3,3 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde çelik üretiminin Brezilya'da yüzde 5,4 artarak 3 milyon tona ulaştığı ve İran'da yüzde 6,1 azalarak 2,3 milyon tona indiği tahmin ediliyor.

Bu arada, Ocak-Mart 2022'de küresel ham çelik üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 azalarak 456,6 milyon tona geriledi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Hamster Coin, Brüksel, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küresel ham çelik üretimi martta yüzde 5,8 düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küresel ham çelik üretimi martta yüzde 5,8 düştü - Son Dakika
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