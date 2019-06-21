Son Dakika Haberleri: Küresel hava yolu şirketleri Hürmüz Boğazı üzerinde uçmayacak
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Küresel hava yolu şirketleri Hürmüz Boğazı üzerinde uçmayacak

22 dakika önce

British Airways, Air France, Lufthansa, Qantas, United Airlines, Malaysia Airlines ve Singapore Airlines güvenlik nedeniyle Hürmüz Boğazı üzerinde uçmayacaklarını bildirdi.

Küresel hava yolu şirketleri Hürmüz Boğazı üzerinde uçmayacak, System.String[]
British Airways, Air France, Lufthansa, Qantas, United Airlines, Malaysia Airlines ve Singapore Airlines güvenlik nedeniyle Hürmüz Boğazı üzerinde uçmayacaklarını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:28 
Fransız Havayolu Şirketi, British Airways, Ekonomi
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