Küresel hava yolu şirketleri Hürmüz Boğazı üzerinde uçmayacak
22 dakika önce
British Airways, Air France, Lufthansa, Qantas, United Airlines, Malaysia Airlines ve Singapore Airlines güvenlik nedeniyle Hürmüz Boğazı üzerinde uçmayacaklarını bildirdi.
British Airways
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:28
, Air France, Lufthansa, Qantas, United Airlines
, Malaysia Airlines ve Singapore Airlines güvenlik nedeniyle Hürmüz Boğazı üzerinde uçmayacaklarını bildirdi.
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