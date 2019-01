Küresel İflas Oranının Yükseleceği 2019'da Avrupa ve Çin Alarm Veriyor

Küresel düzeyde yükselme eğilimi gösteren şirket iflasları, 2018 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 oranında arttı. 2019 yılında ABD ve Brezilya hariç her üç ülkeden ikisi, iflas artışı ile karşı karşıya.Dünyanın önemli alacak sigortası şirketi Euler Hermes 'in, küresel iflas endeksi açıklandı. Küresel GSYH'nin yüzde 83'ünü oluşturan 43 ülkeyi kapsayan endekse göre 2019 yılında iflaslar bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında artacak. 2019 yılında, her üç ülkeden ikisinin şirket iflası artışı kaydedeceği tahmin edildi.Düşük büyüme hızı ve iflaslarKüresel ekonominin 2018 yılında kaydettiği yüzde 3,1'lik büyüme oranının 2019 yılında yüzde 3'e inmesi bekleniyor. ABD'de 2018 yılında yüzde 2,9 olan reel GSYH'nin 2019'da yüzde 2,5'e, Euro Bölgesi'nde yüzde 1,9'dan yüzde 1,6'ya ve Asya 'da yüzde 5,1'den yüzde 4,8'e gerileyeceği tahmin edildi.Küresel GSYH'deki düşüşün yanı sıra küresel ekonomik büyümenin; üretim maliyetleri, finansman maliyetleri ve yapısal zorluklar doğrultusunda daha fazla ülkede daha fazla şirket için yetersiz kalacağı öngörüldü. Bu durum özellikle yüksek sabit giderleri ve işletme sermayesi gereksinimleriyle ilgili sorunlar yaşayan, daha geniş envanterleri bulunan şirketlerin kırılganlıklarını artırdı. Aynı zamanda finansmana kolay erişimin sona ermesi, finansal borca sahip şirketleri risklere karşı daha savunmasız bıraktı. Büyük ölçekli şirketleri bu denli etkileyen küresel ekonomik iklim, girişimci şirketleri daha fazla iflas riski ile karşı karşıya bıraktı.Allianz Makroekonomik Araştırmalar Küresel Başkanı ve Euler Hermes Baş Ekonomisti Ludovic Subran yaptığı değerlendirmede, "Mevcut iflas görünümü, dünyanın her yerinde risk yöneticilerinin ve liderlerin seçici olmalarını gerektiriyor. Politika ile ilişkili konuların her ne kadar sene içerisinde olumlu sonuçlar doğurmasını beklesek de mevcut görünüm, potansiyel risklerin yakından takip edilmesini de gerekli kılıyor" dedi.Ticaret savaşlarının derinleşmesinin, Brexit ve korumacılık kaygılarının birçok ülkede durgunluk ihtimalini güçlendirdiğini belirten Euler Hermes Türkiye CEO 'su Özlem Özünerise sözlerine şu şekilde devam etti: "Özellikle Avrupa sanayi üretimi beklenti endeksleri negatif seyrediyor. 2019 yılında bu konjonktürde Türkiye'nin en önemli ticaret partneri olan Avrupa'ya yapılacak ihracatta karşı tarafın ödeme kabiliyetini ölçmek kritik olacaktır". Çin , 'zombi'lerden kurtulacakÇin'deki iflaslarda yaşanan dalgalanmaların, bölgesel ve küresel iflas rakamlarını artırmaya devam etmesi bekleniyor. Ülkede, 2019 yılında da iflas rakamlarında yüzde 20 ile iki haneli bir artış bekleniyor. Bu duruma yol açan ilk neden, başta kredi büyümesi olmak üzere Çin ekonomisinde devam eden daralma ve düzenlemeler, 'Bir Kuşak, Bir Yol' inisiyatifi ve uluslararası ticari sorunlar olarak görülüyor. Çin otoritelerinin, bazı verilere göre 20 bini aşan devlete ait 'zombi' teşebbüslerini temizlemeye karar vermesi ise iflas oranlarını etkileyecek ikinci ve daha önemli neden olarak ön plana çıkıyor. - İSTANBUL