Küresel iklim değişikliği nedeniyle Van Gölü'nün su seviyesi düşüyor - Son Dakika

Küresel iklim değişikliği ve hava şartlarına bağlı olarak seviyesi belirli periyotlarda değişen Van Gölü'nde, son yıllarda önemli oranda su kaybı yaşanıyor.

Türkiye'nin en büyük gölü olan ve bölge halkı tarafından "deniz" olarak adlandırılan Van Gölü'nün kıyı kesimlerinde küresel ısınma nedeniyle yaşanan çekilme dikkati çekiyor.

Edremit ilçesindeki kıyı kesimlerinde 200 metrenin üzerinde yatay çekilmenin yaşanmasıyla Enginsu Mahallesi'ndeki bazı vatandaşların tapulu arazileri ve önceden batan balıkçı tekneleri ortaya çıktı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak göldeki su seviyesinde geçmişteki gibi yükselmelerin yaşanmayacağını söyledi.

Göllerin su seviyesinin mevsim şartlarına bağlı farklılık göstermesinin normal olduğunu belirten Alaeddinoğlu, geçmişe kıyasla bu seviye oranlarında ciddi değişikliklerin olduğuna işaret etti.

Van Gölü'nde de belli periyotlarda seviye farklılıklarının görüldüğünü anlatan Alaeddinoğlu, şu bilgileri verdi:

"Geçmişte göl kenarında dikey farklılıklar 25-30 santimetreyle ifade edilirken günümüzde 1 metreye ulaşan farklılıklar görülüyor. Gölde biri dikey, diğeri ise yatay iki türlü çekilme söz konusu. Dikey noktalardaki çekilmeler yıl içerisinde 1 metre civarında ve zaman zaman artıyor. Yatay çekilmeler ise özellikle kıyı bölgelerindeki sığ noktalarda yer yer 200 metre yaşanabiliyor. Sonuç olarak şunu net söyleyebiliriz ki küresel iklim değişikliği, Van Gölü ve diğer göller için gittikçe aşağı düşen bir trendi işaret ediyor. Yani bundan sonra göl seviyelerinin artmayacağını, azalacağını öngörüyoruz. Göl suları artık daha fazla çekilecek, azalacak ve dolayısıyla kara parçaları ortaya çıkacak."

"Düşen yağış miktarında ciddi bir farklılık yok"

Küresel iklim değişikliğinin Van Gölü başta olmak üzere tüm gölleri etkilediğini vurgulayan Alaeddinoğlu, "Düşen yağış miktarında ciddi bir farklılık yok. Yağışın şeklinde, mevsimler arasındaki geçişkenliğinde, yıl içerisindeki dağılımında ciddi farklılaşmalar var. Aslında temel sorun yağışın düşmesiyle ilgili değil. Van Gölü'ndeki çekilmenin temel nedeni yağıştaki azlık değil, buharlaşmadaki fazlalık." diye konuştu.

Enginsu Mahallesi sakinlerinden Samed İgit ise göldeki su seviyesinin her yıl belirli dönemlerde değiştiğini belirtti.

Su seviyesindeki değişikler sırasında ortaya çıkan güzelliklerin ilgi çektiğini ifade eden İgit, "Mahallemizin kıyılarında bir çekilme yaşandı. Bu çekilme sonrası önceden balıkçılık yapanlara ait batık gemi ortaya çıktı. İnsanlar buraya gelip fotoğraf çekiyor, kuşları izliyor. Kıyılarımız 'kuş cenneti' olarak da biliniyor. Bu yıl buraya gelen flamingolara onlarca farklı kuş türü de eşlik ediyor. Ortaya çok güzel manzaralar çıkıyor." dedi.

Göl sularının çekildiği bölgede kuşlar görsel şölen sunuyor

Gölün çekilmesiyle ortaya çıkan arazilere gelerek konaklayan onlarca flamingo ve göçmen kuş türü de görsel şölen oluşturuyor.

Suların çekildiği bölgelerde yiyecek arayan, kuluçkaya yatan kuşları görmek isteyen vatandaşlar da Van Gölü kıyılarına geliyor.